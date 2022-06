Ilary Blasi, l’avete notato? È successo in puntata a L’Isola dei Famosi

In puntata ieri sera a L’Isola dei Famosi è successo qualcosa di particolare: avete visto cosa ha fatto la conduttrice Ilary Blasi?

Difficilmente i look di Ilary Blasi passano inosservati, anzi non accade mai: ieri sera, però, a L’Isola dei Famosi si è davvero superata in originalità. Appena entrata in studio per condurre la 23esima puntata di questa edizione, tutti si sono accorti della particolarità della sua mise, dal tessuto e dal colore per nulla banali.

Si sa che alla biondissima conduttrice romana piace ‘brillare’ sotto i riflettori e lo ha dimostrato ad esempio con degli accessori che hanno caratterizzato il suo stile per tutta questa stagione del reality. Parliamo dei suoi luccicanti bracciali, indossati quasi in ogni puntata de L’Isola in prima serata su Canale 5.

Stavolta, invece, i giochi di luce hanno riguardato soprattutto l’abbigliamento: top a fascia e pantaloni a vita alta firmati Renato Balestra di cui a colpire sono stati soprattutto i toni cangianti del colore blue elettrico. Non solo: questo look appartiene ad una collezione della famosa maison che nasconde un messaggio ben preciso e alquanto profondo. Vediamo di cosa si tratta!

Ilary Blasi in puntata a L’Isola dei Famosi stupisce di nuovo: cos’è successo

Il completo indossato in puntata dalla conduttrice è una creazione della collezione Reload di Renato Balestra targata 2022/2023. Il concetto base della linea è il rilancio dei principi su cui fonda la celebre casa di moda italiana. La scelta del blu non è casuale, ma serve ad esaltare la libertà, l’anima pulsante della notte, la bellezza e il divertimento, tutte caratteristiche che esprimono al meglio la personalità di Ilary. Una tinta, tra l’altro, da lei particolarmente apprezzata e sfoggiata anche in altre occasioni in toni diversi.

Capi adatti a donne forti proprio come lei, avulsi dal concetto del tempo, scevri dall’idea di stagionalità. Inoltre, dettaglio non da poco, questi outfit sono ispirati all’amore per Roma e alla simbologia delle incisioni settecentesche di Piranesi sui tessuti. Il famoso Blu Balestra sottolinea la dimensione del sogno e la aiuta a vibrare come non mai.

Superlativa, c’è poco da aggiungere!