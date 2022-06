“Il nostro piccolo uomo”: l’amatissimo attore di Beautiful è appena diventato papà bis; il dolce annuncio arriva attraverso i social.

È uno dei protagonisti più amati della soap opera Beautiful e, da pochissime ore, è diventato papà per la seconda volta! Ad annunciarlo è stato proprio lui, postando un dolcissimo scatto della manina del neonato sul suo profilo social.

“Il nostro piccolo uomo non vedeva l’ora di unirsi a noi”, ha scritto la star su Instagram: il post è stato letteralmente invaso dai messaggi di affetto e gli auguri di amici, fan e colleghi. Curiosi di scoprire i dettagli di questa bellissima notizia? Siete nel posto giusto!

L’amatissimo attore di Beautiful è diventato papà bis: è nato il suo secondo figlio

È nato il 6 giugno 2022 Jones Douglas Novlan, il secondo figlio di Tanner Novlan e Kayla Ewell. L’attore che dà il volto all’amatissimo Finn di Beautiful è diventato papà per la seconda volta! Proprio adesso che, nelle puntate in onda in Italia, il medico è in procinto di diventare papà per la prima volta: il figlio che porta in grembo Steffy è proprio il suo. Nel post su Instagram, l’attore spiega che il piccolo è nato con 7 settimane di anticipo e che sta benissimo, così come la mamma.

Una gioia immensa per Tanner e la moglie Kayla: i due sono sposati dal 2015 e sono già genitori della piccola Poppy Marie, nata nel 2019. Anche Kayla è una famosa attrice e i fan più attenti la ricorderanno anche in Beautiful: ha interpretato la giovane stagista Caitlin Ramirez dal 2004 al 2005. Non solo: di recente la Ewell è tornata sul set della soap, pur non apparendo ‘ufficialmente’: ha interpretato Steffy in alcune scene che prevedevano particolare vicinanza tra la Forrester e Finn. Per via della pandemia e delle restrizioni, Kayla poteva avvicinarsi a Tanner in quanto sua moglie, a differenza degli altri attori del cast.

Tantissimi i messaggi apparsi sotto l’annuncio del neo papà bis: non possiamo che unirci a tutti e mandare a papà Tanner e mamma Kayla i nostri migliori auguri di cuore. E benvenuto al mondo dolce Jones!