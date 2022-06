Ornella Muti, grande gioia per lei: ha postato questa foto sui social

Ornella Muti, grande gioia per lei: l’attrice ha postato questa meravigliosa foto sui social.

Ornella Muti ha sorpreso tutti pubblicando una bellissima e inaspettata foto sui social. E’ uno scatto che rappresenta una nuova gioia arrivata in famiglia, pronta a riempire il suo cuore. L’attrice, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, vanta una carriera alle spalle ricca ed è una delle attrici più note nel mondo cinematografico italiano.

Era giovanissima quando ha esordito, aveva appena 14 anni quando fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella. Però, dal momento che già c’era un’attrice con il suo stesso nome, Luisa Rivelli, Damiani le impose di usare quello che sarà il suo nome d’arte per sempre, ed è proprio con questo pseudonimo che oggi tutti la conoscono.

Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche Ornella ha un profilo instagram ed è molto seguito, sono oltre 300 mila coloro che la seguono. Sul suo canale pubblica molti scatti, diverse sono le foto del ritorno al passato in cui possiamo vedere la stessa attrice in una scena di un film di anni fa o in un vecchio shooting o anche con la sua famiglia. Nelle ultime ore l’attrice ha pubblicato uno scatto bellissimo mostrandoci cos’è appena successo.

Ornella Muti, grande gioia per l’attrice: ha postato una foto meravigliosa sui social

Ornella Muti ha un profilo instagram che conta oltre 300 mila follower. Proprio qui condivide scatti sempre nuovi e originali e interagisce con i suoi follower. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto meravigliosa: questa è una grande nuova gioia per l’attrice.

La Muti è diventata nonna per la quarta volta! Suo figlio Andrea Facchinetti e sua moglie Carol sono diventati genitori. Nello scatto mostra solo la mano del bambino e la sua vicine mentre lo guarda con un sorriso smagliante: “Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta dal dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”, ha scritto in basso.

L’attrice oggi è nonna per la quarta volta, la prima volta che lo è diventata risale a 26 anni fa quando sua figlia Naike Rivelli è diventata mamma di Akash. Poi è stata la volta della seconda figlia, Carolina Facchinetti che ha avuto due bambini, Alessandro e Giulia e adesso è arrivato il piccolo Edoardo.