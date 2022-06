Ricordate Asuman in Bitter Sweet? Ecco com’è oggi l’attrice, l’avreste riconosciuta così?

Ricordate Asuman in Bitter Sweet- Ingredienti d’amore? Ecco com’è l’attrice oggi, lontano dal set.

Bitter Sweet è una serie televisiva turca andata in onda dal 10 giugno al 13 settembre del 2019 su canale 5. Protagonisti della trama sono Nazli e Ferit Aslan; la giovane è una cuoca, studentessa universitaria, che per mantenere gli studi e la casa dove vive con sua sorella Asuman e la sua amica Fatos, trova lavoro come chef personale nella casa del signor Ferit.

Quest’ultimo è un ricco uomo d’affari. Tra i due nasce pian piano un amore che purtroppo risulta ostacolato sin dall’inizio. La colpa è della sorella della cuoca, Asuman. E’ una ragazza ambiziosa, attratta dal denaro e dalla bella vita. Tutto ciò la porterà a cedere ai servizi di Hakan e Demet, che le daranno del denaro in cambio di documenti che gli permettono di prendere in affidamento il piccolo Bulut. Il bambino è anche il nipote del Signor Ferit; quest’ultimo cerca di capire chi è stato a rivelare quei documenti, segreto che Nazli viene a sapere e per questo cerca di allontanarsi dall’uomo.

Asuman ad un certo punto si troverà sempre di più coinvolta in questi affari loschi e soltanto alla fine riprenderà la giusta via. L’ultima volta che abbiamo visto la serie e quindi anche l’attrice è nel 2019. Vi mostriamo com’è oggi l’interprete della giovanissima sorella della protagonista.

Bitter Sweet, com’è oggi l’attrice che ha interpretato Asuman nella serie

Asuman è in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore la sorella di Nazli. E’ la giovane a provocare grandi danni tanto che costringe la protagonista ad allontanarsi da Ferit, nonostante lo ami. Non riesce a dire la verità all’inizio all’uomo fino a quando non vede altra scelta che dare le dimissioni.

Come abbiamo detto, a far partire la menzogna è Asuman che pian piano si trova sempre più coinvolta nei piani di Demet e Hakan. Sono passati circa 3 anni dall’ultima volta che abbiamo visto la serie: com’è oggi l’attrice che ha interpretato la sorella minore di Nazli?

Ecco uno scatto social di Ilayda Akdogan, attrice turca oggi famosissima. E’ molto giovane, ha circa 24 anni ed è nata ad Istanbul. Notate un particolare cambiamento? Sembra che non sia così diversa dal personaggio interpretato. Bitter Sweet le ha dato grande popolarità ma l’abbiamo vista anche nel film al cinema Mustang, la ricordate?