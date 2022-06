Se seguivate Non è la Rai vi ricorderete di lei: sapete com’è e cosa fa oggi?

Con la sua bellezza colpì il pubblico di Non è la Rai e in breve tempo diventò una vera mini star, ma com’è oggi Johanna Martes Vidal?

Nell’allegro ‘esercito’ delle ragazze di Non è la Rai, arrivò solo all’inizio della quarta ed ultima edizione, ma si fece subito notare per la sua cascata di capelli ricci e il suo viso dai bellissimi tratti esotici. Vi ricordate di Johanna Martes Vidal?

Era l’ormai lontanissimo 1994 e la canzone con cui si esibiva sul famosissimo palco di Italia1 era Il vento. Nata a Santo Domingo il 23 novembre del ’79, all’epoca Johanna aveva solo 15 anni, ma il suo volto è rimasto bene impresso nella memoria di coloro che seguivano la trasmissione cult di Gianni Boncompagni.

Prima di farsi conoscere in tv, Johanna si era trasferita in Italia ed aveva vissuto in un collegio di suore ad Arezzo nel quale aveva iniziato ad esibirsi nel coro di voci bianche. Durante la sua avventura a Non è la Rai, le capitò di cimentarsi anche nella conduzione quando fu chiamata a sostituire per una puntata Ambra Angiolini, in quel momento a casa con l’influenza. Oggi Johanna ha 42 anni, avete visto com’è diventata?

Ecco Johanna di Non è la Rai oggi: la sua immagine recente vi stupirà

Terminata d’esperienza nell’iconico programma anni ’90, a differenza di alcune ex colleghe, la Martes Vidal non ha affatto smesso di lavorare in tv. E’ stata infatti al timone di svariati show: nel 1999 ha condotto Coloradio su TMC2 , poi è stata la volta di My Compilation su Rai 2, de L’ora della magia su Disney Channel, di Yin@ Yang su Nessuno TV e infine di Bar Stadio su Comedy Central.

Dal 2007 al 2009 ha presentato Classifica Back su All Music e nel 2010 è diventata VJ per La3 Tv. Nel suo curriculum non sono mancate partecipazioni al cinema e in radio: ha infatti lavorato nel film L’uomo perfetto e nel programma La noche escabrosa sull’emittente m2o.

Questa è un’immagine di Johanna abbastanza recente: a parte i capelli lisci e lo sguardo più maturo, notate qualche traccia del tempo che è passato? No, vero? Sembra incredibile, ma a distanza di ben 27 anni, l’ex volto di Non è la Rai non è affatto cambiato.

Complimenti!