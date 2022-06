Sensazionale il suo percorso a Vite al Limite, ha perso oltre 150kg: com’è oggi Diana Bunch

Il suo percorso a Vite al Limite è stato a dir poco sensazionale, ha perso più di 150kg: vedere oggi Diana Bunch vi lascerà di stucco!

E’ stata una delle protagoniste della quinta stagione di Vite al Limite. A lei fu dedicato il settimo episodio della stagione. Ricorderete tutti Diana Bunch, una delle pazienti del dottor Nowzaradan ad averci impressionato con la sua incredibile storia.

Di trasformazioni incredibili che hanno lasciato il segno a Vite al Limite, ne abbiamo viste diverse. Impossibile dimenticare il clamoroso cambiamento di Angel Parrish nella terza stagione del programma, vederla vi lascerà davvero senza parole. Ma la protagonista stavolta è lei, Diana Bunch.

Ha partecipato alla quinta stagione del programma. Il suo cambiamento è stato davvero impressionante. Si è presentata nella clinica di Houston con un peso che ormai limitava di gran lunga la conduzione di una vita considerata ‘normale’. Ha alle spalle una storia non facile. Vittima di molestie, da giovanissima ha cominciato a guardare al cibo come un rifugio in cui ripararsi.

Fin quando questo però non è diventato l’acerrimo nemico della sua salute. A quel punto, Diana ha sentito la necessità di cambiare qualcosa nella sua vita, o meglio di cambiare per la sua vita! Com’è oggi? Beh, date un po’ un’occhiata a questo scatto. Resterete completamente senza parole!

Diana Bunch, ricordate com’era a Vite al Limite? Dimenticatela: oggi è così

Quando Diana Bunch ha partecipato alla quinta stagione di Vite al Limite, pesava più di 250kg. Enormi difficoltà fisiche impedivano alla donna di poter condurre una vita normale, le rendevano impossibile compiere anche le attività più semplici. Ma Diana non si è certamente persa d’animo, e nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, il cambiamento è arrivato ed è stato davvero straordinario!

Dimenticate la Diana Bunch che abbiamo conosciuto nella clinica del dottor Nowzaradan perché vederla adesso vi lascerà completamente di stucco:

Nel suo percorso di dimagrimento, Diana è riuscita a perdere più di 150kg, per l’esattezza 190kg. Oggi è completamente un’altra persona!