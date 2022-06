Uomini e Donne, la decisione netta sul programma di Maria De Filippi

In attesa della prossima stagione del programma, ecco cosa emerge al momento su chi ci sarà ancora e chi no a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, con tutti i suoi protagonisti e le loro storie travagliate, ha salutato il pubblico per le vacanze estive. L’appuntamento è fissato come ogni anno a settembre, ma immancabilmente circolano già da ora le voci su chi potrebbe restare nel programma e chi invece resterà a casa.

Eh sì, perché come già accaduto altre volte, alcune dame e alcuni cavalieri del Trono Over potremmo non ritrovarli nella prossima stagione. Innumerevoli le indiscrezioni al riguardo, alcune sicuramente più fondate di altre, ma per la certezza si dovrà attendere solo l’autunno.

Per quanto riguarda la sezione Over del dating show, si è fatto un gran parlare in questi giorni di un probabile ritiro da parte di Gemma Galgani, che abbiamo lasciato alle prese col corteggiamento del signor Giovanni, ma non ci sono al momento indizi validi a supportare tale tesi. Perciò, è molto più verosimile che la dama torinese si accomodi anche l’anno prossimo sulle famose ‘sedute’ rosse

Dovrebbero poi essere presenti anche i due protagonisti assoluti dell’ultima stagione andata in onda alias Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma sul cavaliere pugliese si hanno meno certezze. Quasi garantito anche il ritorno di Armando Incarnato e della singolare ‘coppia’ formata da Pinuccia e Alessandro.

Uomini e Donne Trono Classico: cosa si sa sulla nuova stagione del programma

Sulle novità della versione classica di Uomini e Donne tra i tronisti potrebbe esserci una delle protagoniste assolute dei mesi scorsi. Parliamo di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che alla fine le ha preferito Valeria Cardone.

Prima di uscire dalla trasmissione, la bella campana aveva anche ricevuto la proposta di intraprendere una conoscenza da parte del cavaliere salernitano Alessandro Vicinanza, ricordate? In verità, neanche Riccardo Guarnieri è rimasto indifferente al suo fascino ed il suo interesse sarebbe ricambiato dalla ragazza.

Altra candidata al trono è sicuramente Lilli Pugliese, che si è contesa con Soraya per mesi il cuore del bel Luca Salatino. Come prossimo tronista maschio, invece, al momento si vocifera un ritorno di Andrea Dalla Cioppa.

Attendiamo allora di saperne di più; intanto continuate a seguire gli aggiornamenti sulla prossima stagione di Uomini e Donne!