“Completamente senza filtri”: Alba Parietti si mostra così sui social

Avete mai visto Alba Parietti senza filtri? Sui social la conduttrice ed opinionista si mostra così e conquista tutti: eccola.

Ci è capitato tantissime volte di parlarvi di Vip che adorano mostrarsi al naturale o senza filtri – lo ha fatto anche Antonella Clerici qualche tempo fa – ma questo scatto completamente al naturale di Alba Parietti merita di essere riproposto.

È proprio attraverso il suo canale Instagram che Alba Parietti non perde mai occasione di poter comunicare coi suoi sostenitori. Ricordate quando, alcuni giorni fa, vi abbiamo raccontato dello spiacevolissimo episodio di cui è stata protagonista? Ebbene. Spulciando il suo profilo, abbiamo rintracciato una serie di scatti piuttosto inediti, che hanno immediatamente catturato la nostra attenzione. Non solo scatti di oggi o da giovanissima, ma anche foto in costume ed, ovviamente al naturale. Vi siete mai chiesti, quindi, come sia Alba Parietti completamente acqua e sapone? Nel maggio scorso, la conduttrice ha condiviso una foto di sé “senza filtri”: eccola, è un vero schianto!

Alba Parietti senza filtri: l’avete mai vista? Si mostra proprio così sui social

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti adora interagire con il suo pubblico. E così, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una serie di scatti che descrivono la sua infinita bellezza. Ad esempio, nel Maggio scorso l’amatissimo volto tv ha condiviso una sua foto completamente al naturale. “Volete vedere una foto completamente senza filtri? Va bene, eccola”, sono proprio queste le esatte parole che la bella Parietti utilizza per informare del suo scatto acqua e sapone.

Alba Parietti si mostra, così, in costume, sfoggiando una forma fisica da fare invidia, nel bagno di casa sua completamente senza filtri e trucco. Il risultato? Davvero pazzesco! A corredo della foto, infatti, sono giunti tantissimi commenti che mirano a sottolineare la sua incredibile bellezza. “Senza filtri e senza inganno e diciamolo pure che dal vivo sei ancora più bella”, scrive Stefania Orlando. “Sei sempre una bella donna”, scrive un altro utente Instagram. D’altra parte, come si può dare loro torto! Guardate qui:

Che sia senza filtri o struccata, noi non notiamo alcuna differenza particolare. Anzi, Alba Parietti è sempre bellissima!