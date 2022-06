Beautiful anticipazioni, un ‘fantasma’ minaccia il protagonista: la trama si fa inquietante; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Quello con la soap opera americana è, ormai, un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che da più di 30 anni seguono le vicende della famiglia Forrester. E i colpi di scena, nella trama, non mancano davvero mai. Sapete cosa sta per accadere ad uno dei protagonisti assoluti?

Il personaggio riceverà la visita, assolutamente indesiderata, di un fantasma… Un vero e proprio mistero avvolgerà la soap. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta per accadere, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni: il ‘fantasma’ renderà impossibile la vita di Liam

Non c’è pace per Liam Spencer. Dopo la turbolenta crisi con Hope per via dell’ennesimo tradimento con la sua ex Steffy, un nuovo dramma si è abbattuto sul figlio di Bill: la morte di Vinny. Una morte accidentale, ma che fa pensare a un vero e proprio omicidio da parte di Liam, che ha investito l’amico di Thomas con la sua auto. Chi crederebbe all’incidente casuale dopo quello che Vinny ha fatto col test di paternità di Steffy? Nessuno! Ed è proprio per quello che Bill ha costretto il figlio a tacere, insabbiando tutto. Liam, però, è dilaniato dai sensi di colpa e vorrebbe raccontare tutto alla polizia e a Hope.

Liam è così sconvolto che arriverà a vedere il fantasma di Vinny che lo minaccerà, rivelandogli che la pagherà molto cara per averlo lasciato morire sull’asfalto. Un’ apparizione che porterà Liam ad una vera e propria crisi di panico: solo Bill potrà aiutarlo a ritornare in sé, essendo l’unico a conoscenza di tutto. Ma cosa accadrà con Hope? La Logan scoprirà il terribile segreto che nasconde il marito o il piano di Bill funzionerà?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità della soap opera più longeva della nostra tv. Restate collegati per tutte le anticipazioni in anteprima.