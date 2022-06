Belen e Stefano De Martino, dove trascorrono le vacanze: la villa lascia tutti a bocca aperta

Belen e Stefano De Martino, avete visto dove trascorrono le vacanze? La villa lascia tutti a bocca aperta: è davvero da sogno.

È da quando hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma che Stefano De Martino e Belen Rodriguez non perdono occasione di poter mostrare attimi di vita trascorsa insieme. Certo, fino a questo momento i due piccioncini hanno preferito di mantenere ancora un certo riserbo e di non condividere nessuna foto di coppia o altro, ma spesso e volentieri fanno capire di stare trascorrendo del tempo insieme.

Dopo aver trascorso alcuni giorni a Napoli per il compleanno di sua sorella Adelaide, Stefano De Martino è immediatamente ritornato da Belen Rodriguez e, insieme a Santiago e Luna Marì, hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme in totale relax. Per il weekend scorso e – molto probabilmente per le intere vacanze – la coppia ha deciso di alloggiare in una villa da sogno. A quanto pare, sembrerebbe che la dimori si trovi nelle campagne romagnole e che sia davvero adatta per chi ha bisogno di staccare un po’ la spina. L’avete vista anche voi? Sia Stefano che Belen ne hanno condiviso qualche ‘dettaglio’: è davvero pazzesca!

Stefano e Belen, avete visto la villa dove trascorrono le loro vacanze?

Se la mamma di Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax in un hotel di lusso, Stefano e Belen, invece, hanno voluto trascorrere le loro vacanze in un posto paradisiaco immerso nel verde delle campagne romagnole. Per il weekend scorso, infatti, la coppia ha scelto di ritagliarsi un po’ di tempo per sé in questa villa da sogno.

Sarà proprio qui che Stefano e Belen decideranno di trascorrere le loro vacanze estive? Molto probabilmente, si! D’altra parte, la villa in cui hanno soggiornato per alcuni giorni di relax ha tutte le carte in regola per regalare alla coppia una vacanza indimenticabile. Da come abbiamo potuto vedere dai video che entrambi hanno scelto di condividere sui loro canali social, la villa è immersa nel verde ed oltre ad essere circondata di piante e fiore, ha anche un’immensa piscina. Guardate un po’ qui:

Da quanto si apprende, sembrerebbe che la villa abbia ben quattro camere da letto, cinque bagni e ben 1000 metri quadrati di verde. Insomma, un vero e proprio spettacolo, non credete?