Federica Pellegrini, qual è il suo segreto per essere sempre in forma perfetta

Federica Pellegrini è soprannominata la Divina, considerata la più grande nuotatrice della storia italiana nonchè una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. Dopo gli ultimi traguardi raggiunti nella sua quinta Olimpiade a Tokyo ha deciso di mettere da parte la carriera e come si suol dire andare in ‘pensione’.

Dopo il ritiro l’ex nuotatrice che comunque non sta mai lontana dall’acqua, è uscita allo scoperto con il suo fidanzato, Matteo Giunta, suo allenatore. A breve diventeranno marito e moglie perchè Giunta nel 2021 le ha chiesto di sposarlo, a Venezia e lei ha detto sì. Una proposta che non è stata come voleva. Matteo ha spiegato a Verissimo che aveva paura dei paparazzi, per questo ha optato per un piano B, chiederle di sposarlo in camera d’albergo, e così è stato.

Intanto, in attesa di vederla in abito bianco o chissà se indossi un vestito di colore diverso, vi sveliamo come in questi anni Federica si è tenuta in perfetta forma: ecco il suo ‘segreto’.

Federica Pellegrini, ecco il suo segreto per essere in perfetta forma

Federica Pellegrini ha un fisico molto scolpito e tonico, questo è ovviamente dovuto ai tanti allenamenti di cui è protagonista sin da giovanissima, dato il suo percorso sportivo. Ma come fa a tenersi in perfetta forma? Segue uno specifico allenamento e una dieta ferrea?

Ecco, non sembra essere così. Come riporta Gazzetta.it, la nutrizione, almeno in riferimento a quanto era in piena attività di nuotatrice, dipende anche dal carico di lavoro. A quanto pare la Divina si allena due volte al giorno e svolge tre sedute settimanali a secco.

Per quanto riguarda invece la nutrizione, Federica non ha mai seguito una dieta particolare: “L’ho sempre trovata una limitazione. Più riesco a mangiare diversificato e meglio è. La dieta mediterranea è sempre quella che ho attuato in tutte le stagioni di allenamento. Ovviamente supportata da una buona integrazione fatta con un medico specializzato ad hoc. Però insomma ho mangiato di tutto“, ha raccontato la Divina, come riporta Gazzetta.it. Ecco, a quanto pare Federica ha sempre seguito un allentamento costante e per l’alimentazione non segue una specifica dieta.