Il fidanzato della conduttrice è il sosia di Johnny Depp: somiglianza impressionante; li avete mai visti insieme?

È il fidanzato di una delle conduttrici più amate del nostro mondo dello spettacolo ed ha attirato l’attenzione per un ‘dettaglio’ che difficilmente passa inosservato: è praticamente identico a Johnny Depp!

Il ragazzo, originario di Ladispoli, ha 36 anni ed è il sosia italiano della famosa star internazionale: la somiglianza è davvero incredibile. Curiosi di vederli insieme? Siete nel posto giusto!

Il fidanzato di Francesca Manzini è il sosia di Johnny Deep: resterete sconvolti dalla somiglianza

Si chiama Marco Scimia ed è l’attuale compagno di Francesca Manzini. Archiviata la storia d’amore con Christian Vitelli, col quale era sul punto di convolare a nozze, la conduttrice e showgirl ha ritrovato il sorriso proprio con Marco, a cui è legata da circa un anno. Il loro amore è stato sin da subito intenso: “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza, la possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”, ha dichiarato la Manzini a Diva e Donna in una vecchia intervista.

Nato in provincia di Roma nel 1986, Marco è un barbiere ed è conosciuto anche col nome d’arte di “Marcos”: il romano è considerato uno dei sosia di Johnny Depp. La somiglianza, infatti, è davvero impressionante, sia per quanto riguarda i lineamenti che il look. Ecco una dei tanti scatti di coppia condivisi dai due innamorati su Instagram:

Eh si, la somiglianza tra Marco e la star di Hollywood è davvero incredibile! E, insieme a Francesca, formano davvero una coppia invidiabile. E voi, conoscevate questo ‘retroscena’ sul compagno della famosa imitatrice?

La rottura con Christian Vitelli

Prima di legarsi a Marco, Francesca Manzini era fidanzata con Christian Vitelli: a Diva e Donna, la conduttrice raccontò che la storia è terminata a causa della notevole differenza d’età. Dopo poco, nel giugno del 2021, però, è arrivata la replica dell’attore, che attraverso il suo canale Instagram ci ha tenuto a precisare che non è stato quello il motivo: “Non credo che l’età sia un limite per amare una persona. “Non sono stato lasciato, sono andato io via di casa”, ha aggiunto Vitelli, nello sfogo dello scorso anno.