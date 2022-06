La figlia del cantante si è fidanzata da poco con il calciatore napoletano: splendida coppia, li avete visti insieme?

Lei è la figlia di un famosissimo cantante, lui un giovane calciatore di origini napoletane: insieme formano una coppia meravigliosa, come si può intuire dando uno sguardo ai loro canali social. I due innamorati sono davvero inseparabili e presto convoleranno a nozze!

Come si può vedere su Instagram, la promessa di matrimonio si è tenuto lo scorso marzo: le nozze, quindi, arriveranno nei prossimi mesi. Scopriamo di più su questa splendida storia d’amore.

La figlia del celebre cantante è felicemente fidanzata col calciatore napoletano: presto si sposeranno!

Si chiama Annachiara Sorrentino ed è la figlia del noto cantante partenopeo Sal Da Vinci ( nome d’arte di Salvatore Micheal Sorrentino). La ragazza, nata nel 1998, è una vera e propria star sui social: il suo canale Instagram ufficiale è seguito da più di 50 mila followers. Ed è proprio lì che è possibile ammirare le tantissime immagini di coppia, in compagnia della sua dolce metà.

Si tratta di Salvatore Santoro, calciatore di origini napoletane, anche lui nato nel 1998. Il legame tra loro è davvero speciale: entrambi hanno scritto nella loro bio di Instagram il nome del rispettivo partner. Un’unione indissolubile! Eccoli insieme, più belli che mai in una della tante foto di coppia presenti sui social:

Eh si, una coppia davvero incantevole! Alla quale non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di una vita felice insieme.

Chi è Francesco Sorrentino, figlio di Sal Da Vinci

Annachiara non è l’unica figlia dell’amatissimo artista napoletano, ma ha un fratello, Francesco Da Vinci: entrambi sono nati dal matrimonio di Sal con Paola Pugliese Il ragazzo sta seguendo le orme del suo papà, occupandosi di musica, in particolare trap e soul. Dove lo abbiamo già visto in tv? Francesco ha preso parte all’edizione del 2019 di The Voice of Italy, entrando nel team di Gue Pequeno. Ma non è tutto: il napoletano ha recitato anche nella quarta stagione di Gomora, nel ruolo del camorrista Mma. Anche il suo canale Instagram è seguito da più di 55 mila followers. Che dire, quando l’arte è una dote di famiglia! E voi, conoscevate i figli del grande Sal Da Vinci?