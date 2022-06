Gli eredi della terra, Marta è la seconda moglie di Bernat: fuori dal set non riconoscerete l’attrice

Marta ne Gli Eredi della terra diventa la moglie di Bernat: ecco com’è l’attrice lontano dal personaggio interpretato nella serie.

Gli eredi della terra è una serie televisiva spagnola andata in onda in Italia a fine maggio 2022. Tre puntate che ci hanno lasciato ogni volta con il fiato sospeso dato che ogni scena era un continuo succedere di eventi inaspettati.

In particolare ci hanno spiazzato le morti di alcuni personaggi, basti pensare a quella di Dolca, la fanciulla giudea di cui Hugo Llor si era innamorato, questa viene uccisa in piazza dai cristiani per non voler convertirsi, o ancora, sul finale, pensiamo alla morte di Bernat. Quest’ultimo poco prima di morire aveva finalmente capito che la prima moglie poi ripudiata era sincera, che non era la figlia del diavolo e aveva soprattutto capito che la donna che aveva sposato in seconde nozze, Marta Destorrent, aveva cercato di uccidere il suo primo figlio e che aveva scopi cattivi.

Ed è proprio sulla seconda moglie di Bernat che concentriamo la nostra attenzione. Marta già quando l’uomo appare con Mercè, mentre lei è ospite della cerimonia, non mostra questo grande entusiasmo e se inizialmente non lo capiamo, subito dopo il perchè è evidente a tutti. Abbiamo seguito questo personaggio negli ultimi episodi, con questa aria non bonaria, con vestiti eleganti e un viso furbissimo ma con una grande bellezza. La serie si è conclusa, per caso avete già visto com’è l’attrice fuori dal set? In caso contrario ve la mostriamo noi.

Ha interpretato Marta ne Gli eredi della terra: ecco com’è l’attrice fuori dal set

Marta Destorrent ne Gli eredi della terra è la seconda moglie di Bernat Estanyol e lo diventa dopo che quest’ultimo aveva ripudiato sua moglie Mercè. L’uomo comprende soltanto alla fine che la donna ha un animo cattivo e che ha cercato di avvelenare suo figlio, avuto dalla prima moglie.

Questo nobile personaggio femminile entra in scena da protagonista negli ultimi episodi, lo abbiamo visto con un’acconciatura spesso diversa e con abiti eleganti adatti al tempo. Vi mostriamo com’è invece l’attrice che lo ha interpretato fuori dal set.

Ecco Natalia Sanchez in uno scatto social condiviso con i suoi follower, l’avreste riconosciuta così? Forse al primo sguardo non è così facile capire chi è. L’attrice ha una pettinatura molto diversa nella realtà, porta i capelli sciolti e lunghi, un trucco più accentuato e naturalmente un abbigliamento diverso. A voi è piaciuta la sua interpretazione?