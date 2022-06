I fan della coppia sono al settimo cielo: sono tornati insieme, indiscrezione bomba!

I fan della coppia sono al settimo cielo: sono tornati insieme, l’indiscrezione bomba riguarda due ex protagonisti di Temptation Island.

Sono stati tra i protagonisti assoluti della scorsa edizione di Temptation Island. Ma, per loro, niente lieto fine al termine del docu reality targato Maria De Filippi: la coppia ha deciso di separarsi dopo l’acceso falò di confronto. Non è tutto: dopo la rottura, lui ha iniziato una storia con la tentatrice conosciuta proprio nel programma. Anche questa storia si è conclusa, ma nessuno avrebbe mai pensato al ritorno di fiamma...

Ebbene sì, nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione che riguarda proprio l’ex coppia di Temptation Island. Nulla di ufficiale, ma alcuni indizi suggerirebbero un possibile ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Ve li raccontiamo noi.

Temptation Island, sono tornati insieme? I fan della coppia possono sognare

È Deianira Marzano a lanciare l’indiscrezione, mostrando gli indizi individuati sui social dai fan. Tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni potrebbe essere in corso un clamoroso ritorno di fiamma! Una novità decisamente inaspettata: tra i due, dopo il programma, non era affatto finita bene. Ma cosa fa pensare che i due si siano riavvicinati?

Ebbene, il primo indizio è legato al concerto di Cesare Cremonini a Milano. Entrambi, nelle loro stories, hanno condiviso le immagini all’esterno dello stadio di San Siro: nelle foto di entrambi è inquadrato il gate numero 4. Coincidenza? Potrebbe essere, ma ad insospettire ancora i fan ci ha pensato una frase decisamente ‘particolare’ condivisa da Jessica dopo il concerto, sempre su Instagram. “Se due persone sono destinate a stare insieme non importa quanti ostacoli incontreranno lungo il percorso, o quanto tempo ci vorrà, finiranno sempre per ritrovarsi”: una frase d’amore, quella di Jessica, che sembra far riferimento proprio ad un amore ritrovato.

Archiviata la storia con la tentatrice Carlotta Adacher, Alessandro ha ritrovato la serenità con la sua compagna storica? Non ci resta che attendere ulteriori novità sugli ex protagonisti di Temptation Island. A voi piacerebbe rivederli insieme?