Meghan Markle, è stato imposto dalla Regina Elisabetta in persona: la decisione non è passata inosservata; cosa è successo.

I rapporti tra il principe Harry e Meghan Markle con la Royal Family sono sempre più tesi. Ne è stata la prova il Giubileo di Platino di Elisabetta II, dove l’accoglienza per i duchi di Sussex a Londra è stata tutt’altro che calorosa. In attesa di scoprire se, col tempo, la situazione si evolverà, c’è un retroscena che riguarda le nozze di Harry e Meghan che non tutti conoscono.

Sono passati ormai quattro anni dal giorno del ‘sì’ dei Sussex, ma non tutti sanno che, proprio a pochi giorni dalle nozze, la Markle ha avuto una vera e propria crisi, secondo quanto riportato dal The Sun. Il motivo? Un copricapo che avrebbe voluto indossare a tutti i costi alla cerimonia… I ‘capricci’ della duchessa sarebbero durati così a lungo da rendere necessario l’intervento della Regina. Scopriamo i dettagli di questa indiscrezione.

Regina Elisabetta, la decisione riguarda il matrimonio di Harry e Meghan Markle

Era il 19 maggio del 2018 quando Harry ha sposato l’ ex attrice Meghan Markle, nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Una cerimonia da sogno, celebrata dopo due anni dal loro prima incontro: un appuntamento al buio organizzato da alcuni amici, nel 2016. Ma sapete cosa è successo a pochi giorni dalle nozze?

Secondo un’indiscrezione riportata da The Sun, prima del matrimonio Meghan avrebbe avuto un crollo a causa di un cappello: un accessorio che la Markle avrebbe voluto indossare proprio alle nozze, ma non era disponibile. La crisi della sposa sarebbe stata tale da costringere la Regina Elisabetta a prendere una decisione drastica: la sovrana avrebbe costretto Meghan ad indossare il copricapo scelto da lei, mettendo fine alle sue lamentele.

Primi segni di ‘rottura’, quelli tra Meghan e la Regina? Era il gennaio del 2020 quando i Sussex hanno annunciato la loro volontà di distaccarsi dalla Famiglia Reale e da lì, inevitabilmente, i rapporti si sono inaspriti sempre più. Si dice che, al Giubileo, la Regina abbia negato ad Harry e Meghan la foto con la loro secondogenita, la piccola Lilibet: secondo i tabloid, la sovrana non ha gradito la scelta del nome della piccola, che è il soprannome usato per lei da bambina.