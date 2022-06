Sono fidanzati dai tempi del liceo, ora saranno genitori bis: in arrivo una femminuccia

Sono fidanzati dai tempi del liceo, ma tra qualche mese diventeranno genitori bis: è in arrivo una femminuccia, grande gioia per la coppia.

Credete negli amori adolescenziali e che poi si dimostrano per tutta la vita? Noi si, ma la coppia di cui vi parleremo tra qualche istante ne è la piena testimonianza. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe i due piccioncini siano fidanzati dai tempi del liceo, adesso sono pronti a diventare genitori bis: è in arrivo una femminuccia!

Non solo l’amatissimo attore e la sua compagna sono pronti a diventare genitori per la prima di un dolcissimo fiocco azzurro, ma anche un’altra giovanissima coppia è pronta ad accogliere nelle loro vite il frutto del loro amore. In realtà, i due ragazzi sono diventati genitori proprio recentemente del loro primo figlio. Adesso – a distanza di mesi – sono pronti a diventarlo di nuovo. E, badate bene, nel frattempo è arrivata anche la fatidica proposta di matrimonio. Che volere di più, quindi! Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? In molti scoppieranno di gioia appena scopriranno a chi facciamo riferimento.

Pronti a diventare genitori bis di una femminuccia: l’annuncio a sorpresa

Così l’ex tronista di Uomini e donne e ballerina di Amici, anche la giovanissima modella e il suo futuro marito sono pronti a diventare genitori bis di una femminuccia. L’annuncio è arrivato su Instagram – sui rispettivi canali social – e in men che non si dica ha fatto il giro del web. A distanza di mesi dalla nascita del loro primo bebè, i due giovanissimi ragazzi sono pronti ad allargare la famiglia. Al momento, abbiamo pochissime informazioni sul parto e sul nome della piccola, ma notando il suo pancino pronunciato possiamo immaginare che la giovane modella sia parecchio in avanti con la gravidanza.

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Romee Strijd! Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione! Stiamo parlando, infatti, della giovanissima modella ed ‘angelo’ di Victoria’s Secret, noto brand femminile d’abbigliamento, ma anche di biancheria e prodotti di bellezza.

La vita di Romee adesso è piena d’amore. Molto preso, infatti, convolerà a nozze, ma diventerà anche di nuovo mamma. Congratulazioni!