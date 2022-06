Dopo quasi 10 anni da Vite al Limite James Jones è irriconoscibile! Mai visto nulla di simile prima d’ora

Sono trascorsi quasi 10 anni da Vite al Limite, ma oggi James Jones è davvero irriconoscibile: mai visto qualcosa di simile a questo.

In tantissimi ricorderanno la storia di James Jones, raccontata nel corso della seconda stagione di Vite al Limite. Era esattamente il 2014 quando, dopo l’incredibile successo ottenuto con Melissa Morris, il trentasettenne del Texas chiedeva aiuto al dottor Nowzaradan.

Al momento della sua prima visita nella clinica di Houston, James Jones contava un peso di circa 330 kg. Così come Chuck Turner, di cui recentemente vi abbiamo mostrato l’incredibile cambiamento, anche il giovane Jones superava di gran lunga i 300 kg e sentiva la necessità di ritornare in forma. A spingerlo a prendere questa decisione, è stata la complicatissima situazione familiare. Rimasto orfano di padre e di sorella, perché entrambi morti per via del loro ingente peso, James si è reso conto che se avesse continuato anche lui ad ingrassare sempre di più avrebbe fatto la stessa fine dei suoi familiari. È proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto di rivolgersi al chirurgo iraniano. A dispetto di quello che si poteva pensare, il giovane Jones ha sorpreso tutti!

James Jones di Vite al Limite, com’è oggi dopo quasi 10 anni dal programma: totalmente irriconoscibile!

Raramente si è vista una trasformazione del genere a Vite al limite! Oltre a quella di Christina Philips, attualmente al settimo cielo per un lieto evento, anche il cambiamento di James Jones non può non essere menzionato. Quando è entrato a far parte dei pazienti del dottor Nowzaradan, il trentasettenne del Texas pesava 330 kg e voleva fortemente dimagrire, ma ci sarà riuscito? Assolutamente si! In men che non si dica, infatti, il giovane Jones non solo ha ottenuto il via libera per l’intervento di bypass gastrica, ma ha anche avuto il lasciapassare per la rimozione della pelle in eccesso. Insomma, ha beccato due piccioni con una sola fava!

Ad oggi, seppure siano trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al limite, James Jones appare totalmente irriconoscibile. In questa foto risalente al Luglio scorso, l’ex paziente del dottor Nowzaradan si mostra ai suoi sostenitori in grandissima forma. Guardatelo qui:

Il James Jones dei tempi di Vite al Limite non c’è più! Oggi è un uomo decisamente rinato e sicuro di sé.