“Voglio essere madre senza dipendere da un uomo”: l’ha ammesso pubblicamente

Intervistata da Vanity Fair, la supermodella ha parlato della sua intenzione di essere madre senza dover restare legata ad uomo per forza.

Aveva colto tutti di sorpresa la confessione social della bellissima modella italiana sulla visione della maternità, uno degli argomenti più dibattuti e sentiti per l’universo femminile. Ha deciso infatti di congelare i propri ovociti per poter avere la possibilità di essere madre senza dover per forza restare prigioniera di un rapporto sentimentale tossico.

Stiamo parlando di Bianca Balti che in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha di nuovo affrontato il tema: “Quando tocchi il fondo ci sono due opzioni: farla finita o risalire. Il primo passo è stato uscire da una relazione tossica”, ha spiegato riferendosi alla tormentata relazione vissuta con l’ex compagno Sal Lahoud.

Un legame che aveva finito per danneggiarla dal punto di vista psicologico e a causa del quale ha dovuto rivolgersi ad un terapeuta che la aiutasse a comprendere innanzitutto il motivo per cui tendeva ad instaurare certi tipi di dinamiche con gli uomini.

“Possibile che incontrassi solo st***zi? Era un caso? Quando ho capito che il comune denominatore degli st***zi ero io, mi sono chiesta che cosa potessi fare per non accettare quello che non mi andava bene”, ha raccontato la top model.

Bianca Balti e la scelta di essere madre anche senza un uomo accanto

Poche settimane prima dell’intervista, la Balti aveva spiegato di aver deciso di congelare gli ovociti l’anno scorso, quando ormai la relazione con Lahoud stava per arrivare al capolinea. E’ stato il desiderio di diventare madre senza che si debba per forza contare su un uomo al proprio fianco a spingerla a farlo.

Su Vanity Fair aggiunge: “Non so se farò questo figlio, se incontrerò un uomo che mi farà venire voglia di farlo, se lo vorrò fare da sola”. Bianca ha definito il suo gesto “simbolico” ed ha sottolineato quanto sia sbagliato non chiudere una relazione tossica solo per poter avere un figlio. “Un ulteriore ricatto, quello per cui la maternità dipende dalla relazione”, dice senza mezzi termini.

Indipendentemente da come la si pensi al riguardo, non possiamo non complimentarci con Bianca per il grande percorso interiore intrapreso.