Anticipazioni L’ora-inchiostro contro piombio, terza puntata: gesto choc di Nicastro, guai in arrivo

Le anticipazioni della terza puntata di L’ora-inchiostro contro piombo ci dicono che Nicastro compirà un gesto choc: guai in arrivo.

Una fiction piuttosto intrigante, quella che sta andando in onda su Canale 5 dopo il finale di Giustizia per tutti e che soprattutto tratta un argomento attualissimo: la lotta contro la mafia. Ambientato a Palermo, L’ora-inchiostro contro piombo racconta l’inchiesta dei redattori del quotidiano “L’ora” – giornale realmente esistito in Sicilia – contro di essa.

Allacciate le cinture: Mercoledì 22 Giugno andrà in onda la terza puntata de L’ora-inchiostro contro piombo. E, stando alle anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che sia totalmente imperdibile. Non solo perché Anna, moglie di Antonio Nicastro, riuscirà a trovare un’occupazione lavorativa, ma anche perché il gesto choc del direttore del giornale metterà in serio pericolo se stesso e tutti i suoi redattori. Si legge, infatti, che per i giornalisti de L’ora ci saranno tantissimi guai in arrivo.

L’ora-inchiostro contro piombo terza puntata, le anticipazioni: guai in arrivo per i giornalisti

La terza puntata de L’ora-inchiostro contro piombo che andrà in onda Mercoledì 22 Giugno, quindi, sarà una puntata davvero imperdibile, ma soprattutto ricca di colpi di scena. Le anticipazioni, infatti, ci dicono che accadrà davvero di tutto. Pronti a saperne di più?

Dopo aver chiesto a suo marito di lavorare presso la sua redazione ed aver ricevuto un rifiuto, Anna trova occupazione. Anche lei è un’abilissima giornalista e verrà assunta nella redazione de La voce. Nel frattempo, però, Giulio Rampulla fa una scoperta choc: durante un convegno medico, scopre Michele Navarra e il suo ‘scagnozzo’ Liggio in compagnia di Genco Russo, uno dei mafiosi più temuti di tutta la Sicilia, e deciderà di vederci chiaro. Cosa nasconde, quindi, il medico chirurgo?

L’inchiesta di Nicastro non si ferma affatto. E così, venuto a sapere del ritrovamento del corpo di Perrotta a Corleone, chiede a Domenico e Nic, i due giovanissimi fotografi della redazione, di recarsi sul posto per scattare qualche foto. Qui, però, succede l’impensabile: i due saranno in forte pericolo tanto che, grazie all’aiuto di Olivia, verranno portati in salvo. I ‘guai’ per i redattori de L’ora, però, non sono affatto finite qui. Enza, l’unica donna della redazione del quotidiano, si reca ad un festino di prostitute chiamate ad intrattenere alcuni mafiosi americani. Uno di essi, in particolare, perde la testa per lei, mettendola seriamente in difficoltà. Cosa succederà, quindi? Enza riuscirà a mantenere la calma oppure farà saltare la sua copertura?

Decisamente imperdibile, non trovate?