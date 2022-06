Beautiful anticipazioni, brutta notizia per i due amanti: sarà Hope a scoprire il tradimento; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

I tradimenti, in Beautiful, non mancano davvero mai. I triangoli amorosi sono sempre al centro della trama della soap opera più longeva della nostra tv… Quale sarà il prossimo?

Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi, ma, se siete curiosi, vi anticipiamo cosa sta accadendo! Di tradimenti ce ne saranno diversi e uno di questi sarà scoperto proprio da Hope! La Logan beccherà i due amanti clandestini in atteggiamenti intimi e resterà assolutamente sconvolta. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto!

Beautiful anticipazioni, Hope farà una scoperta shock: sarà lei a beccare i due amanti insieme

Hope Logan sarà presto protagonista di una scoperta a dir poco sconvolgente. Nelle trame italiane, la figlia di Brooke è alle prese con la crisi matrimoniale con Liam, ma, ben presto, si ritroverà ad affrontare i problemi di un’altra coppia! Si, perché sarà proprio la giovane stilista a scoprire uno dei tradimenti più sconvolgenti della storia della soap. Di chi stiamo parlando?

Di Eric Forrester e Donna Logan! Proprio così, il fondatore della Forrester Creations si abbandonerà nuovamente alla passione con la sorella di Brokke: i due erano già stati insieme e si tratta, quindi, di un ritorno di fiamma. Sarà proprio Hope la prima a scoprire della loro relazione e non la prenderà affatto bene. La ragazza odia le bugie e i tradimenti e non accetta che Eric faccia del male alla moglie Quinn: cosa deciderà di fare Hope?

Non sarà certo lei a raccontare tutta la verità: secondo Hope non è qualcosa che spetta a lei. La Logan, però, spingerà la coppia di amanti a prendere una decisione. Se vogliono stare insieme, che lo facciano alla luce del sole, senza menzogne. Cosa sceglierà di fare a questo punto Eric? Continuerà la relazione con Donna o cercherà di recuperare il matrimonio con Quinn?

Ricordiamo, però, che anche Quinn si è resa protagonista di un pesante tradimento ai danni di Eric: la passione con Carter è davvero finita? Si prospetta un’estate infuocata in quel di Los Angeles! Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.