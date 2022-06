Era la ribelle Betty Rizzo in Grease: aveva poco più di 30 anni all’epoca, com’è cambiata negli anni

All’epoca di Grease aveva poco più di 30 anni, ricordate la ribelle Betty Rizzo? Sono trascorsi anni, com’è diventata oggi!

Non ha bisogno di presentazioni, Grease! Uscito per la prima volta nel 1978, la pellicola è uno dei quei film che sono rimasti nella storia nonostante siano passati anni dalla sua primissima pubblicazione.

Basato sull’omonimo musical del 1971, il film racconta la storia d’amore tra Danny e Sandy. I due si sono conosciuti durante un’estate trascorsa insieme, ma – consapevoli di vivere in due paese completamente differenti – sono convinti di non incontrarsi. In realtà, non è affatto così. I genitori di Sandy, infatti, decidono di non partire più per l’Australia e di rimanere proprio nel luogo dove hanno trascorso le vacanze. C’è un lieto fine, quindi? Assolutamente no! Danny, da perfetto uomo duro, non contraccambia affatto il sentimento di Sandy e il più delle volte tratta male la giovane in compagnia dei suoi amici.

Sono tantissimi gli artisti che hanno preso parte alla pellicola. Tra questi, però, il pubblico non può fare a meno di ricordare la “ribelle” Betty Rizzo. Recentemente, vi abbiamo parlato della trasformazione di Olivia Newton, ma cosa sappiamo oggi sull’attrice che ha vestito questi panni?

Ricordate la bella Betty Rizzo di Grease? Eccola oggi: com’è cambiata

Oltre alla storia d’amore tra Sandy e Danny, Grease ha anche raccontato le avventure di tutti gli amici della coppia. Come dimenticare, ad esempio, la bella Betty Rizzo, capo delle Pink Ladies? È davvero impossibile! Dal carattere forte e duro, l’attrice ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori anche per la sua straordinaria bellezza. Ad oggi, però, com’è diventata? All’epoca del film, l’attrice aveva poco più di 30 anni, invece adesso sembrerebbe che ne abbia più di 70. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata?

Dopo l’incredibile successo riscontrato con Grease, Stockard Channing ha cavalcato la cresta dell’onda. Non solo, infatti, ha preso parte a diversi altri film, ma è stata anche protagonista di serie tv e, proprio nel 2021, ha recitato in un famosissimo spettacolo teatrale. Insomma, seppure siano passati anni da Grease, la sua vita non è affatto cambiata. Volete vedere, invece, com’è diventata? Eccola qui:

Sono trascorsi più di 40 anni dal film, ma la sua Betty Rizzo continua ad essere straordinaria.