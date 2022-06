Can Yaman colpisce ancora: splendida notizia per l’amatissimo attore

Can Yaman, l’amatissimo attore lascia tutti di stucco: la splendida notizia fa letteralmente impazzire i fan, cosa è successo

Uno sconfinato successo quello che ha ottenuto nel Bel Paese, Can Yaman ha conquistato il pubblico di tutta Italia ed oltre mondo come attore protagonista nella soap Better Sweet-Ingredienti d’amore e Daydreamer insieme alla bellissima Demet Ozdemir.

L’attore e modello turco si è fatto strada nel mondo dello spettacolo divenendo ad oggi uno dei volti televisivi più amati. In Italia l’attore è stato protagonista di diversi titoli di gossip per i suoi flirt amorosi ed in particolare per l’intensa storia d’amore insieme a Diletta Leotta.

Il prossimo autunno, al fianco dell’amatissima Francesca Chillemi, Can Yaman sarà l’attore protagonista di una nuovissima fiction tutta italiana, Viola come il Mare. Ma ancor prima dell’autunno, un’altra splendida notizia riguarda l’amatissimo attore: Can Yaman colpisce ancora! Ecco cosa abbiamo scoperto.

Can Yaman, l’amatissimo attore stupisce tutti: splendida notizia

Se in Italia ha raggiunto le vette del successo, non si può dire che in madrepatria Can Yaman sia uno dei volti più noti ed ambiti nel mondo dello spettacolo. L’incredibile notizia lascia i fan senza parole, Can Yaman sbarca su Disney Channel Plus, sul canale Turco.

Proprio due giorni fa, Disney Plus ha fatto il suo esordio in Turchia. Il canale non può non avere come attore protagonista uno dei volti più amati nel mondo dello spettacolo e per questo Can Yaman sarà il protagonista di una serie prossima ad andare in onda, El Turco.

Le riprese cominceranno questa estate, e la notizia ha mandato in tilt i fan dell’amatissimo attore che prenderà parte a questo nuovo progetto proprio nella sua terra d’origine.

Di cosa parla la serie El Turco

Ambientata nel quinto secolo, racconta la storia tratta dal romanzo El Turco di Orhan Yeniaras. Si tratta dell’attacco alla città di Vienna da parte dell’Impero Ottomano. Can Yaman vestirà i panni di un soldato turco che è riuscito a sfuggire alla morte dopo la risposta controffensiva da parte dell’esercito austriaco. Il protagonista trova rifugio in una piccola cittadina di Moena e trova incredibile ospitalità da parte degli abitanti del posto che si dimostrano disponibili e cordiali.