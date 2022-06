Carlo Conti e sua moglie Francesca, il retroscena sul loro matrimonio: cosa ha fatto Antonella Clerici

L’amatissimo conduttore Carlo Conti festeggia 10 anni di matrimonio con la sua Francesca: in pochi conoscono il retroscena questo retroscena! C’entra Antonella Clerici: sapete cosa ha fatto la conduttrice? Non lo immaginereste mai!

Il noto ed amatissimo conduttore Rai ha ottenuto un clamoroso successo sul piccolo schermo. Oggi è un volto amatissimo del panorama artistico italiano, ma Carlo Conti ha raggiunto il successo anche in un’altra sfera, più intima e personale, quella amorosa.

Al fianco della sua Francesca, l’amatissimo conduttore ha ammesso di aver praticamente cambiato vita. Ha scoperto il vero amore ed oggi lo vive a pieno! Ai microfoni di Casa Chi, il conduttore ha aperto il bagaglio dei ricordi ed ha ripercorso alcuni dei momenti più belli della storia d’amore che oggi giunge al coronamento di un evento molto importante.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro hanno da pochissimo festeggiato i loro 10 anni di matrimonio. Un amore che va dunque a gonfie vele e che ha regalato gioie e regala ancora oggi attimi di leggerezza e spensieratezza. Marito e moglie ed anche due splendidi genitori del piccolo Matteo che di anni ne ha 8.

Al settimanale di Alfonso Signorini, Carlo Conti ha raccontato la splendida storia d’amore che ha costruito insieme alla sua compagna di vita. A questo proposito, spunta un retroscena sul matrimonio dell’amatissimo conduttore che riguarda Antonella Clerici. Sapete cosa ha fatto la conduttrice? Non lo immaginereste mai!

Carlo Conti e sua moglie Francesca, il retroscena sul matrimonio: cosa ha fatto Antonella Clerici

“Per me esiste una vita prima e dopo Francesca, perché grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona“, queste le parole che Carlo Conti ha utilizzato per descrivere la vita al fianco della sua metà. 10 Anni di matrimonio oggi tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro. Un amore sbocciato nel 2001. Ricordate che lavoro faceva Carlo Conti prima del successo? Ebbene, il ‘cambio carriera’ gli ha giovato di gran lunga potremmo dire! Nel 2001 lui era alla conduzione di Domenica In, Francesca invece lavorava dietro le quinte come costumista.

I due sono convolati a nozze nel 2012. Ai microfoni del settimanale Chi, il conduttore Rai ha raccontato: “Fu Antonella Clerici, a un certo punto, a dirmi: “O vai da lei con l’anelli di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie“, ha raccontato Carlo Conti.

Un retroscena inaspettato non trovate? Lo ‘zampino’ di Antonella Clerici ha però contribuito a far convolare a nozze la coppia che oggi si trova così a festeggiare il decimo anniversario di nozze!