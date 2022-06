Damiano Carrara è pronto alle nozze: chi è e cosa fa nella vita la sua futura moglie

Damiano Carrara a breve convolerà a nozze: ma sapete chi è la sua fidanzata e futura moglie?

Damiano Carrara è un pasticciere e un conduttore televisivo. Il suo esordio in televisione risale al 2015 quando si è trasferito in California, dove partecipa ad un talent show trasmesso sul canale Food Network statunitense. Insieme a suo fratello Massimiliano apre una rinomata pasticceria frequentata dai personaggi più noti del mondo dello spettacolo.

L’esordio nella televisione italiana arriva nel 2017 quando entra a far parte del programma Bak Off Italia in veste di giudice. Dal 2019 è anche conduttore di Cake Star-Pasticcerie in sfida insieme a Katia Follesa. Della sua carriera conosciamo ogni cosa ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Anche quella è in qualche modo nota, almeno in parte. Sappiamo che il pasticciere a breve convolerà a nozze dato che l’ha annunciato l’anno scorso insieme alla sua fidanzata: ecco, ma chi è la futura moglie?

Damiano Carrara è pronto a convolare a nozze: chi è la sua fidanzata e futura moglie

Il noto pasticciere è sempre molto impegnato, non solo in televisione. Infatti nell’ultimo anno gli impegni sono aumentati dato che ha aperto una pasticceria a Lucca che porta il suo nome, Atelier Damiano Carrara. Ed è proprio nella pasticceria che dà vita a nuovi dolci e fa sì che le sue idee continuino a sfornare nuove delizie.

Damiano nel 2021 ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata e lei ha detto sì. Le nozze dovevano essere celebrate prima del 2022 ma a causa di un imprevisto furono rimandate. Adesso però manca meno di un mese alla celebrazione, come fa sapere lo stesso chef sui social. Ma ecco, chi è la sua futura moglie?

Chiara Maggenti è la fidanzata di Damiano, ha circa 31 anni ed è nata a Lucca. Ha un cane di nome Paco a cui è molto legata tant’è che sulla biografia del suo canale instagram ha riportato la scritta ‘mamma di Paco’. Ma che lavoro fa? A quanto pare è la general Manager dell’Atelier Damiano Carrara, pasticceria dell’amato fidanzato. Infatti in diversi video e foto possiamo vederli insieme, uniti sia nel privato che nel lavoro. La donna è bellissima, occhi grandi, capelli biondi e carnagione chiara: con Damiano forma una meravigliosa coppia!