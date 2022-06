Doc-Nelle tue mani, incredibile novità: l’attore pronto a vestire i panni di Andrea Fanti e non è Luca Argentero

E’ stata la fiction dell’anno che abbiamo più atteso ma ora Doc è pronto ad una grossa novità: chi vestirà i panni del dottor Andrea Fanti

Doc-Nelle tue mani è stata dal suo esordio televisivo un delle fiction italiane più amate e più seguite sul piccolo schermo. Ad oggi sono andate in onda due stagioni della nota serie.

Episodio dopo episodio abbiamo assistito a colpi di scena che ci hanno tenuti attaccati alla Tv sino all’ultimo episodio andato in onda. Le riprese della nuova stagione di Doc-Nelle tue mani, per la terza stagione in questo caso, non sono ancora cominciate ma siamo sicuri che la nota fiction non ci lascerà affatto delusi! Ma una grossa novità bolle in pentola per Doc, l’amata fiction, ed in particolare per il ruolo da protagonista del dottor Andrea Fanti. Scopriamo subito qualcosa in più!

Doc-Nelle tue mani, incredibile notizia: l’attore pronto a vestire i panni del dottor Andrea Fanti?

Le sorprese non sono finite, e tenetevi forte perché dovete sapere che Doc-Nelle tue mani, diventerà anche una fiction americana! Ebbene, la storia ha appassionato non solo i telespettatori italiani, ma pare che oltreoceano abbia raccolto un seguito davvero pazzesco. A questo punto ci domandiamo, chi sarà il ‘nuovo’ Andrea Fanti americano?

Perciò come fa sapere Pierdante Piccioni, l’ex primario che ha ispirato la fiction, ci sono ottime possibilità che la fiction sia registrata anche in America.

Durante la presentazione del romanzo Doc-Nelle tue mani al Circolo dei Lettori di Torino, ecco cosa è emerso: “La Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America. Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe”, ha fatto sapere Piccioni.

Ebbene, una incredibile novità per una delle fiction italiane più amate di questa annata. Non vediamo l’ora di saperne di più!