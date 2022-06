Drew Barrymore con il trucco e senza: così non l’avete mai vista

Drew Berrymore come non l’avete mai vista: ecco com’è l’attrice con il trucco e senza.

Attiva in ogni campo, Drew Barrymore è un’attrice, una produttrice cinematografica, una regista e una conduttrice televisiva statunitense. Aveva solo 7 anni quando ha recitato nel film di successo E.T L’extra-terrestre di Steven Spielberg vestendo il ruolo di Gertie. Ed è così diventata una delle attrici bambine più riconosciute di Hollywood.

Nel 2021 l’attrice ha fatto parte del cast del film Un castello per Natale, distribuito su Netwflix a dicembre e in cui recita la parte di se stessa. Vanta una carriera ricchissima, tanto che sarebbe difficile citare qui ogni ruolo interpretato e tutti i film che hanno visto la sua presenza sia come protagonista sia come non protagonista.

Il suo canale instagram è seguito da 16 milioni di follower. Ogni post è accolto da milioni di like e migliaia di commenti. La Barrymore si mostra in tutte le sfaccettature, in video divertenti, insieme alla sua famiglia o alle amiche, per esempio di recente era tra gli invitati al matrimonio di Britney Spears e ha reso noto uno scatto insieme a lei e ad altre famose invitate. Sul suo canale però l’attrice si mostra anche in tutta la sua naturalezza, senza trucco o filtri: l’avete mai vista?

Drew Barrymore con il trucco e senza: come cambia l’attrice al naturale

Drew Barrymore è una delle attrici più brave e apprezzate del panorama cinematografico mondiale. Alcuni ruoli portati in scena, nonostante il tempo, sono ancora oggi molto conosciuti, questo perchè è impossibile dimenticarli.

Seguita sui social da ben 16 milioni di follower interagisce con coloro che la seguono pubblicando scatti e video di se stessa, da sola o anche in compagnia; scherza, ride, ci fa divertire, si mostra in tutte le sfaccettature. In alcuni video e in diverse foto appare anche senza trucco, al naturale e senza accessori.

Ecco uno scatto ripreso da un video social dell’attrice in cui mostra come cura i capelli con creme e prodotti adatti. Senza make up la differenza si vede ma per il fatto che agli eventi Drew usa un trucco più accentuato ed evidente che possa risaltare in qualche modo gli occhi o alcuni tratti del viso.

Anche senza colori però è molto bella, semplice e naturale, non trovate?