Espulsa improvvisamente da Uomini e Donne: com’è cambiata e cosa fa oggi Laura Lella

Laura Lella fu espulsa dalla studio di Uomini e Donne improvvisamente: ricordate quel momento? Com’è cambiata e cosa fa oggi.

Quanti di voi guardano Uomini e Donne? Andato in onda per la prima volta nei primi anni 2000, il dating show si conferma non solo uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, ma anche tra quelli che da la possibilità di cercare l’amore con la ‘a’ maiuscola.

Nel corso di tutte le edizioni di Uomini e Donne, il suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere tantissimi suoi protagonisti. Alcuni di loro sono riusciti a centrare l’obiettivo. Ed ancora adesso sono insieme alla loro scelta. Altri, invece, hanno preso strade completamente diverse dopo il dating show di Maria De Filippi. Ed altri, infine, non hanno affatto avuto un buon epilogo all’interno del programma di Canale 5. Come dimenticarsi, ad esempio, della splendida Laura Lella! Salita sul trono di Uomini e Donne nell’edizione del 2009, la giovanissima era quasi sul finire del suo percorso quando, qualche settimana prima della sua scelta, fu clamorosamente espulsa dal programma. Ricordate cosa successe in quel momento? Un vero e proprio putiferio, non c’è che dire! Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? E, soprattutto, cosa fa e com’è cambiata oggi Laura Lella?

Cosa fa e com’è oggi Laura Lella dopo Uomini e Donne?

Come dicevamo, quindi, mancavano poche settimane alla sua scelta quando Laura Lella confessò a Maria De Filippi di non essere pronta a fare il grande passo perché pensava ancora a Federico D’Aguanno, suo ex corteggiatore che era stato eliminato un po’ di tempo prima. Immediata fu all’epoca la reazione della padrona di casa, che, visibilmente su di giri, reputò quel trono ‘la farsa più farsa che sia mai esistita’. Sono trascorsi ben 12 anni da quel momento, ma che cosa fa oggi e com’è cambiata Laura Lella?

Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram dopo anni e, da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo, sembrerebbe che sia riuscita a trovare finalmente l’amore. Ad oggi, la bella Laura appare serena ed innamorata del suo compagno.

Vi ricordate il momento della sua espulsione da Uomini e Donne?