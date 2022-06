Giulia De Lellis: “Ho preso il covid in una forma molto aggressiva”, come sta l’influencer

Giulia De Lellis positiva al covid per la seconda volta: “Ho preso il covid in una forma molto aggressiva”.

Giulia De Lellis ha contratto il covid per la seconda volta. L’influencer lo ha fatto sapere sui social tramite storie instagram. Il messaggio è arrivato dopo molte ore di assenza tanto da far preoccupare coloro che la seguono.

Sappiamo infatti che Giulia è molto attiva e condivide con costanza la sua giornata con gli oltre 5 milioni di follower. Ecco perchè questo silenzio stava iniziando a far impensierire un po’ i seguaci. L’ultima storia prima di far sapere di essere risultata positiva risale a quasi 24 ore fa ed erano in riferimento a prodotti per il make up. Tutto tranquillo quindi fino ad almeno un paio di ore fa quando ha dato l”annuncio della sua positività.

Giulia De Lellis ha contratto il covid per la seconda volta: come sta l’influencer

Da qualche ora Giulia De Lellis ha fatto sapere tramite social di aver contratto il covid per la seconda volta. Chi la segue sa benissimo che non ha mai nascosto di essere una persona molto ansiosa tanto da porre una certa attenzione, soprattutto con l’arrivo della pandemia, in tutti i suoi movimenti giornalieri e per questo ha sempre fatto molti tamponi.

Soltanto cinque mesi fa era risultata positiva al covid per la prima volta, nonostante la scrupolosità del suo atteggiamento. E a quanto pare è accaduto di nuovo ma questa volta fa sapere di averlo contratto in una forma molto più aggressiva. Forse anche per questo l’influencer non si è mostrata sui social fino a poche ore fa, quando ha condiviso uno scatto del cibo che stava mangiando: “Il mio primo pasto dopo due giorni”.

Giulia ha pubblicato una storia su instagram mettendo al corrente i follower del suo stato di salute: “Credo di aver passato le ultime 24h peggiori della mia vita. Ho preso il covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva, spero di sentirmi meglio”, scrive. A quanto pare ha contratto il virus in una forma molto aggressiva tanto da far sapere di aver passato le ultime 24h peggiori della sua vita.

Auguriamo a Giulia de Lellis una pronta guarigione!