La clinica per rinascere, Michela oggi è rinata: completamente diversa dall’inizio, che trasformazione!

Dopo la clinica per rinascere Michela è fortemente rinata: oggi è completamente diversa rispetto all’inizio del suo cammino, trasformazione pazzesca!

Dopo Vite al Limite, Real Time ha trasmesso un altro programma che ha letteralmente conquistato tutti! Stiamo parlando proprio del famoso “La clinica per rinascere”. Concentrato anche questo sulla fortissima voglia di rinascita di diverse persone, lo show non solo racconta la storia di tutti coloro che si rivolgono al dottor Giardiello, ma anche tutti i loro sacrifici per soddisfare i loro bisogni.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso delle tre stagioni de La clinica per rinascere, il suo pubblico è rimasto letteralmente impressionato da quella di Michela. Alle telecamere del programma, infatti, la trentatreenne ha raccontato di avere un passato piuttosto turbolento. Non solo, infatti, ha rivelato di essere stata abbandonata da sua madre, restandone completamente traumatizzata, ma di aver subito un ulteriore colpo basso quando entrambi i suoi genitori sono venuti a mancare. Una situazione piuttosto drammatica, quindi, e che purtroppo ha alimentato il circolo vizioso del cibo. Avete visto, però, com’è diventata oggi? Completamente diversa rispetto all’inizio: eccola!

Michela dopo La clinica per rinascere è rinata: completamente irriconoscibile, eccola qui

Quando si è presentata nello studio del dottor Giardiello, Michela non ha perso occasione di poter ribadire quanto fosse immensa la sua voglia di ritornare in forma. Al momento della sua partecipazione a La clinica per rinascere, infatti, pesava 172 kg, ma quando ne è uscita era completamente differente. Grazie all’aiuto di un team di esperti, infatti, la simpaticissima Bellotti è riuscita a fare pace con i mostri del suo passato e a ristabilire l’equilibrio col cibo.

Tra le tante trasformazioni de La clinica per rinascere, questa di Michela è tra quelle più indimenticabili del programma! Sia prima che dopo l’intervento, infatti, la donna è dimagrita tantissimi chili ed oggi dimostra di averne persi ancora altri. L’abbiamo rintracciata su Facebook, proprio come abbiamo fatto con Roberta, ed abbiamo constatato il suo ulteriore dimagrimento. Non sappiamo quanti chili abbia perso in totale, ma quello che non si può fare a meno di notare è come Michela sia decisamente diversa rispetto all’inizio del suo percorso. Eccola qui:

Complimenti, cara Michela! Il tuo è uno di quei percorsi che possono essere soltanto emulati.