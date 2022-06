Lo spietato Ventura di Un altro domani è un volto noto ai telespettatori di Canale 5: l’avete riconosciuto?

La storia di Julia e, parallelamente, quella della nonna Carmen stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Un altro domani è la nuova soap opera che la Mediaset ha lanciato questa estate, nella fascia pomeridiana normalmente occupata da Uomini e Donne.

Una trama avvincente, che si snoda su due archi temporali: la storia di Carmen è ambientata negli anni ’50, mentre quella di Julia ai giorni nostri. Ma avete visto chi c’è nel cast della telenovela spagnola? Un attore che non è affatto un volto sconosciuto per i telespettatori di Canale 5: ricordate dove abbiamo già visto lo spietato Ventura?

È Ventura nella soap Un altro domani: avete riconosciuto l’attore? Ecco dove l’abbiamo visto

Ayer Ventura è il ‘cattivo’ di Un altro domani, la nuova soap opera di Canale 5: è l’uomo più ricco e potente della colonia. Ha un carattere duro e rigido, anche nei confronti del figlio Victor e della moglie Ines. Un personaggio per nulla positivo, insomma…e non è un caso che ad interpretarlo sia Iago Garcia! Avete riconosciuto l’attore? Lo abbiamo già visto in diverse serie molto seguite nel nostro Paese e i personaggi a cui ha dato il volto non hanno mai avuto buon cuore. Basti pensare al malvagio Olmo Mesia, uno dei personaggi più cattivi de Il Segreto, che ha vissuto una tormentata storia d’amore con la dolce Soledad. Ma non è tutto!

Iago ha interpretato anche Justo Nunez nella soap Una Vita e l’avvocato Venturi nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo. L’attore spagnolo si è messo in gioco anche in una delle trasmissioni più amate della nostra tv: nel 2016 è sceso in pista a Ballando con le stelle e ha vinto l’undicesima edizione dello show in coppia con Samanta Togni.

E i telespettatori più attenti avranno notato che Iago non è l’unico volto noto di Un altro domani: anche la dolcissima Elena è interpretata da un’ex protagonista de Il Segreto. Non perdetevi le prossime puntate della soap per tutte le novità: in arrivo colpi di scena incredibili.