Matrimonio a prima vista, la notizia lascia tutti senza parole: è stata annunciata nelle ultime ore

Matrimonio a prima vista, la notizia è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando i telespettatori senza parole.

Uno dei programmi più seguiti in onda su Real Time è Matrimonio a prima vista. L’ultima edizione andata in onda ha visto molti colpi di scena. Tutte e tre le coppie alla scelta finale avevano lasciato i telespettatori senza parole decidendo di proseguire insieme a telecamere spente.

Non tutti infatti avevano immaginato un simile lieto fine. Purtroppo però dopo la puntata di ‘Matrimonio a prima vista e poi’ in cui le coppie si presentano dopo qualche mese per raccontare com’è andata e soprattutto se sono ancora una coppia, abbiamo assistito ad un nuovo colpo di scena. Due coppie su tre si sono lasciate, ricordiamo Mattia e Cristina e Giorgia e Gianluca. Soltanto Antonio e Giorgia si erano mostrati uniti, nonostante la difficoltà di vivere distanti. Ma dopo poche ore, dato che anche la puntata ‘e poi’ era stata registrata qualche mese prima della messa in onda in televisione, è arrivata un’altra notizia del tutto inaspettata. Anche l’ultima coppia rimasta insieme si è separata.

Sembrerebbe però, come possiamo vedere dai social, che tutti siano rimasti in buoni rapporti. Ma torniamo al programma, nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato tutti coloro che l’hanno già appresa senza parole: ecco cos’è stato appena annunciato.

Matrimonio a prima vista, la notizia è appena arrivata: cos’è stato annunciato

A Matrimonio a prima vista in primo piano ci sono sei persone che non si conoscono e che decidono di iniziare un esperimento bello e complicato. Tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, scelgono dopo una serie di interviste, tratti comuni e confronti le persone che formeranno le coppie del programma.

Queste si incontrano per la prima volta all’altare per l’atteso sì e in seguito devono trascorrere un mese insieme: nascerà in questo tempo un interesse o addirittura un sentimento? Questo è sempre del tutto imprevedibile. Ma torniamo a noi, nelle ultime ore è stata annunciata una notizia che ha sorpreso tutti.

A quanto pare la sesta stagione di Matrimonio a prima vista parte prima del previsto, proprio così, ma precisiamo non per tutti. Al momento l’annuncio è stato fatto sulla pagina ufficiale della piattaforma Discovery plus e non ancora su Real Time. Quindi, solo chi ha l’abbonamento potrà seguire il programma. Al momento non è stata ancora precisata la data. Questa è una bellissima notizia per tutti i telespettatori che da anni seguono il format.