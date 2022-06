Ryan Eggold veste i panni di Max Goodwin nel famoso New Amsterdam: sapete qual è il suo titolo di studio nella realtà? Non immaginereste mai!

Era il momento che in tantissimi stavano aspettando e, finalmente, è arrivato! A distanza di diverso tempo dalla messa in onda del finale choc della terza stagione, New Amsterdam è ritornato con dei nuovi episodi a dir poco impressionanti. Tra qualche ora andrà in onda una nuova puntata, ma noi non vediamo l’ora di conoscere qualche cosa in più su uno dei suoi attori protagonisti.

Recentemente, vi abbiamo raccontato la vita privata di Ryan Eggold e vi abbiamo spiegato quanto questa sfera sia piuttosto avvolta in un mistero. Seppure in passato, infatti, il buon Max Goodwin di New Amsterdam abbia avuto diverse relazioni, ad oggi non ci è dato sapere se è ancora single oppure fidanzata. Un’altra curiosità che tutti hanno e a cui siamo pronti a darvi una risposta è: qual è il suo titolo di studio? Nella famosissima serie tv, il buon Eggold veste i panni del direttore sanitario dell’ospedale New Amsterdam, ma qual è il percorso di studi fatto nella realtà dall’attore? Scopriamolo nel dettaglio.

Qual è il titolo di studio di Ryan Eggold, Max Goodwin in New Amsterdam

Anche voi non vedete l’ora che arrivi domani sera per scoprire quali altri “sfide” dovrà affrontare il buon Max Goodwin in New Amsterdam? Come darvi torto! In attesa, però, scopriamo un “dettaglio” della sua vita di cui tutti vogliono esserne a conoscenza. Nella seguitissima serie tv statunitense Ryan Eggold veste i panni di direttore sanitario, ma nella realtà quale titolo di studio ha conseguito? Ovviamente, il percorso scolastico dell’attore non ha nulla a che vedere con medicina o qualcosa di simile! Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la recitazione sia da sempre stata una delle più grosse passioni del buon Eggold.

Sul web, infatt, si legge che l’attore – terminati i suoi studi liceali – si sia immediatamente iscritto alla facoltà di teatro ed arte in California del Sud, conseguendo il titolo finale nel 2006. Dopo la laurea, poi, Ryan Eggold ha cavalcato l’onda del successo, diventando protagonista di tantissimi film e serie tv di successo.

Lo sapevate?