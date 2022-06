Miriam Candurro prima di diventare famosa ha conseguito la laurea: scopriamo in che cosa

Miriam Candurro prima di diventare famosa come attrice ha conseguito la laurea: sapete in che cosa?

Miriam Candurro interpreta Serena Cirillo nella soap opera Un posto al sole. L’attrice è entrata a far parte del cast dal 2012. Il suo personaggio è brillante e pieno di idee e con una grande voglia di fare, riesce a reinventarsi sempre.

Questo è un ruolo che la tiene impegnata da 10 anni ma parallelamente ha recitato in altri film e fiction, sia per il cinema che per la televisione. L’abbiamo vista sul piccolo schermo in Sotto copertura, Don Matteo 10, Non dirlo al mio capo, I Bastardi di Pizzofalcone, Che Dio ci aiuti 4, Sotto copertura-La cattura di Zagaria; prima ancora, negli anni precedenti al suo arrivo in Un posto al sole aveva già vestito molti ruoli.

In molti la ricorderanno nei panni di Lucia Proto nella serie televisiva Capri in onda su Rai 1. E’ entrata a far parte del cast nel 2008 nella seconda stagione e l’abbiamo vista anche nella terza stagione, nel 2010. Forse non tutti sanno che prima di diventare famosa come attrice, Miriam ha conseguito la laurea: scopriamo in che cosa.

Miriam Candurro prima di diventare famosa ha conseguito la laurea: sapete in che cosa?

Una carriera molto ricca quella di Miriam Candurro, l’attrice che dal 2012 vediamo nei panni di Serena Cirillo nella soap opera Un posto al sole. Il suo esordio come attrice risale al 2004 nel film vincitore di tre David di Donatello, Certi bambini; il ruolo complesso di Caterina le varrà il Premio Domenico Rea come miglior attrice esordiente. Dopo questo primo esordio spicca il volo.

Infatti, in seguito recita in alte fiction di successo, come in E poi c’è Filippo, Don Matteo 5, La squadra 7, L’inchiesta, Operazione Pilota, in Capri 2 e 3. Miriam è oggi nota e molto amata, ed è difficile pensare il contrario dato che è riuscita a farsi apprezzare come attrice, ma sapete che prima di diventare famosa ha conseguito la laurea? Ecco, scopriamo in che cosa.

L’attrice dopo il diploma presso il Liceo Ginnasio Statale Giuseppe Garibaldi si è laureata in Lette Classiche all’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2004. Voi lo sapevate?