Record impressionante a Vite al Limite, ma com’è oggi Mike? Resterete di stucco

A Vite al Limite Mike ha battuto un record impressionante, ma com’è diventato oggi? Una sua foto recentissima vi lascerà di stucco.

Non è stato affatto citato in quelle trasformazioni sconvolgenti di Vite al Limite, ma il cambiamento di Mike merita ugualmente di essere preso in considerazione. Divenuto uno dei pazienti del dottor Nowzaradan nel corso dei nuovi episodi mandati in onda su Real Time qualche settimana fa, il giovanissimo non ha mai perso occasione di poter ribadire quanto fosse immensa la sua voglia di rinascita.

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, il giovane Mike aveva un peso di quasi 350 kg. Pesava, infatti, esattamente 338 kg, ma quando le telecamere si sono spente, è riuscito a pesarne esattamente 100 in meno. Un cambiamento davvero clamoroso, da come si può chiaramente comprendere, e che ha lasciato tutti i telespettatori di Real Time completamente senza parole. Ad oggi, però, com’è cambiata la sua vita? Anche lui, così come Justin, ha continuato a dimagrire? L’abbiamo rintracciato su Facebook. Vi anticipiamo solo che vederlo oggi vi lascerà davvero sconvolti.

Come sta oggi Mike dopo Vite al Limite? Notizia clamorosa

In tantissimi sono rimasti impressionati dalla forza di volontà di questo giovanissimo ragazzo, che ha deciso di partecipare a Vite al Limite per iniziare una nuova vita. Il suo passato, purtroppo, aveva condizionato molto il suo presente e il suo peso, ma adesso Mike sentiva la necessità di riprendere il controllo di tutto. Ci sarà riuscito grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan? Assolutamente si! Entrato con un peso massimo di 338 kg, il giovane ne è uscito con 100 kg in meno, iniziando un nuovo capitolo. Ad oggi, però, cosa c’è da sapere?

Così come abbiamo fatto recentemente con James Jones – di cui abbiamo apprezzato tantissimo l’ulteriore dimagrimento – ci siamo subito messi alla ricerca di Mike sui social ed abbiamo scovato il suo canale Facebook. Su di esso, il buon Meginness è attivissimo e si diletta a condividere scatti che mostrano chiaramente la sua ritrovata forma fisica. Supponiamo, ovviamente, che la scalata sia ancora all’inizio, ma i risultati raggiunti fino ad oggi sono davvero sorprendenti. Guardate qui:

Cosa ne pensate? Mike ha raggiunto un pesoforma davvero da urlo, non credete?