Ricordate Brenda Asnicar ne Il mondo di Patty? Com’è cambiata

Brenda Asnicar oggi la vediamo così in tutto il suo splendore ma ricordate com’era ne Il Mondo di Patty?

Brenda Asnicar è una cantante e un’attrice argentina divenuta nota in Italia quando fu trasmessa la telenovela in cui era protagonista insieme a Laura Esquivel, Il mondo di Patty. L’attrice ha interpretato Antonella, una ragazza che faceva capo al gruppo delle Divine, gruppo che quando Patty entra nella scuola la deride. Ma quest’ultima riuscirà a farsi strada nonostante le pressioni e diventerà la capitana delle Popolari.

In seguito la trama cambierà i rapporti fra le due ragazze tant’è che nella seconda stagione della telenovela, le Divine e le Popolari si uniscono presentandosi al concorso interscolastico di musical.

Torniamo all’attrice ma sempre in riferimento alla telenovela che l’ha fatta salire alla ribalta. Oggi Brenda ha 30 anni mentre quando è entrata a far parte de Il mondo di Patty aveva circa 15-16 anni. A tal proposito, ricordate com’era nei panni di Antonella?

Brenda Asnicar, com’è cambiata l’attrice dai tempi de Il mondo di Patty

Brenda Asnicar nelle ultime settimane pare si sia trasferita in Italia. A questa notizia, parallelamente se n’è diffusa un’altra legata al cantante Aka7even. Quest’ultimo aveva annunciato sui social un featuring con un cantante misterioso e proprio la Asnicar aveva ripreso il tweet. I fan hanno subito sognato in grande pensando ad un possibile duetto ma sembrerebbe che non ci sarà. Naturalmente non ne abbiamo conferma, staremo a vedere.

Abbiamo conosciuto l’attrice ne Il mondo di Patty quando vestiva i panni di Antonella, capitana del gruppo delle Divine. Quando è entrata a far parte del cast della telenovela era giovanissima: ricordate com’era nel ruolo della studentessa?

Ecco uno scatto ripreso da una scena de Il mondo di Patty. Brenda era molto giovane, aveva un trucco meno accentuato e un abbigliamento adatto al personaggio. La tonalità dei capelli è più chiara rispetto ad oggi e anche l’acconciatura non è più la stessa. Sul suo canale instagram seguito da oltre un milione di follower possiamo ammirare tutte le sue bellissime foto con look diversi e pazzeschi, rock, semplici o eleganti. Chi ha continuato a seguirla anche dopo la telenovela non avrà avuto difficoltà nel riconoscerla.