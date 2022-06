La ricordate a Uomini e Donne? Non crederete ai vostri occhi: è successo davvero; incredibile novità per l’ex corteggiatrice.

È stata una delle corteggiatrici più amate degli ultimi anni a Uomini e Donne. E non una corteggiatrice qualsiasi: è stata proprio la scelta del tronista! La loro storia lontano dalle telecamere, però, non ha avuto lieto fine: si sono lasciati dopo pochi mesi. Per lei, ora, è arrivata una incredibile novità!

L’abbiamo conosciuta in tv durante l’edizione 2020/ 2021 del seguitissimo programma di Maria De Filippi ed ora per lei è arrivata una nuova emozione. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto!

È stata la scelta di Massimiliano Morricone: incredibile novità per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Gli appassionati di Uomini e Donne non potranno non ricordarsi di lei. Vanessa Spoto è stata la scelta del tronista Massimiliano Morricone, che ha preferito lei alla sua ‘rivale, Eugenia Rigotti. Un amore nato in tv ma che non ha trovato riscontro nella vita quotidiana: la rottura è arrivata dopo pochi mesi. Ma dopo l’esperienza a Uomini e Donne, è arrivata una nuova, emozionante, avventura per l’ex corteggiatrice originaria di Prato.

Vanessa è una delle finaliste di Miss Mondo Italia, il concorso di bellezza che selezionerà la Miss che rappresenterà il nostro Paese nell’evento internazionale. Un’emozione unica per l’ex di Uomini e Donne, che sta condividendo i momenti più magici di questa esperienza attraverso il suo canale Instagram: la Spoto ha il numero 7 e rappresenta la regione Toscana. La finalissima di Miss Mondo Italia è in programma per sabato 18 giungo, a Villa dei Fiori Eventi a Gallipoli: la vincitrice tra le 25 candidate sfiderà le bellezze di tutto il mondo alla finale internazionale di Miss World, che si terrà a dicembre.

Le 25 finaliste sono state selezionata tra 120 ragazze che sono approdate a Gallipoli: una grande soddisfazione per la dolcissima Vanessa. Sarà proprio lei a rappresentare l’Italia nella prossima edizione di Miss Mondo? Noi non possiamo che augurarglielo e fare il tifo per lei!