Valentina Ferragni sfoggia un look pazzesco: il prezzo di quelle scarpe è da capogiro

Valentina Ferragni sfoggia sempre look bellissimi, a catturare l’attenzione degli ultimi outfit sono le scarpe il cui prezzo è da capogiro.

Valentina Ferragni proprio come la sorella Chiara Ferragni è molto amata e soprattutto nota. Il suo canale instagram conta di ben oltre i 4 milioni di follower ed è proprio a coloro che la seguono che mostra cosa indossa nelle occasioni speciali che siano vestiti griffati o anche accessori.

In particolare, in molti ormai sapranno che l’influencer negli ultimi anni si è affermata come imprenditrice. Ha fondato il Valentina Ferragni Studio dove vengono realizzati meravigliosi gioielli, come bracciali e orecchini. Spesso li indossa agli eventi mostrando la bellezza e la cura dei prodotti creati dalla sua azienda.

Tutti i suoi outfit non passano inosservati, sono bellissimi, particolari, casual ma anche eleganti e li indossa come se fossero stati cuciti per lei. Negli ultimi giorni ha festeggiato l’addio al nubilato dell’amica Elen Ellis, fashion blogger e volto di MTV. Un weekend trascorso a Sorrento e per tale occasione non ha rinunciato anche questa volta a look pazzeschi: la 29enne è un’icona di stile. Ha condiviso sui social qualche scatto del suo abbigliamento e a catturare da subito l’attenzione sono le scarpe il cui prezzo, vi anticipiamo, è da capogiro.

Valentina Ferragni non delude le aspettative in fatto di look: il prezzo delle scarpe che vedete è da capogiro

Negli ultimi giorni Valentina Ferragni ha trascorso qualche giorno a Sorrento per l’addio al nubilato della sua amica, Ellen Ellis, insieme ad altre amiche. Naturalmente trovandosi in un posto magico hanno approfittato per visitare Positano e per l’occasione ha indossato un bikini turchese, semplice ma molto bello.

A catturare l’attenzione sono stati poi i look che ha sfoggiato in serata. Ha mostrato sui social attraverso alcuni scatti che cosa ha indossato. Possiamo ammirarla con una tutina nera con un’ampia scollatura e un’abito azzurro meraviglioso, con in basso delle piume che lo circondano. Per entrambi gli outfit ha indossato le stesse scarpe che, come vi abbiamo detto, hanno un prezzo abbastanza alto.

Eccole! Ma quanto costano? Sembrerebbe che le calzature indossate dall’influencer appartengano al brand Renè Caovilla. Questo modello brilla in ogni angolo, anche sul cinturino che avvolge la caviglia. Il prezzo sul sito ufficiale è di 890 euro, non proprio accessibile a tutti. E a voi piace il suo outfit?