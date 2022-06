L’annuncio di Cesare Cremonini è pazzesco: si aspettava tutto questo?

Cesare Cremonini emoziona il suo pubblico con un annuncio via social: sta accadendo proprio in questi giorni, splendido risultato!

Dopo il lungo stop causato dalla pandemia, la voglia di tornare sul palco è davvero tanta per gli artisti. Finalmente, concerti e spettacoli in generale sono entrati di nuovo nella quotidianità e diverse star della musica stanno registrando il ‘tutto esaurito’ nelle varie tappe dei loro tour.

Non è da meno Cesare Cremonini, l’ex leader dei Lunapop, che dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con la sua performance sul palco dello scorso Festival di Sanremo, ha dato il via da qualche giorno al suo tour in giro per l’Italia.

Ebbene, ciò che ha annunciato sul suo seguitissimo profilo Instagram ha davvero del clamoroso per tutti coloro che amano la sua musica e lo seguono fin dagli inizi della carriera. Poco prima di esibirsi al San Siro, l’artista bolognese ha scritto un messaggio da brividi dedicato ai fan.

Cesare Cremonini fa un annuncio ‘da pelle d’oca’: è successo davvero!

“Vorrei riempirvi di bei ricordi, bellezza, costruire insieme a voi qualcosa che resti per sempre. A dopo” scrive Cremonini in un post di qualche giorno fa rivolgendosi a suo pubblico. Ma a cosa è dovuta tanta gioia?

Ebbene, il cantautore 42enne ha fatto sapere che le date dei suoi concerti all’Olimpico di Roma e allo stadio Euganeo di Padova sono ‘sold out’ e che a tali appuntamenti sono attese ben 300mila persone!

Un’ennesima conferma dell’amore dei fan verso questo grande artista italiano che con la sua musica accompagna da oltre vent’anni pagine e pagine delle nostre vite. Per Cremonini la studio del pianoforte iniziò a soli 6 anni e la scrittura del suo famosissimo brano Vorrei risale a quando era appena adolescente!

Il post che dava la splendida notizia è stato sommerso da like e commenti da parte di colleghi e fan che da sempre apprezzano il suo innato talento. Non tutti sanno che i genitori di Cesare svolgevano professioni molto lontane dal mondo artistico (la madre era insegnante e suo padre medico), ma a quando pare il richiamo delle sette note in lui è stato fortissimo sin da bambino.

Complimenti ad una delle voci più belle del panorama musicale italiano!