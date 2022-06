Ballando con le Stelle 2022, tra i concorrenti proprio lei: clamorosa indiscrezione

Ballando con le Stelle 2022, nel cast di concorrenti ci sarebbe proprio lei. l’amatissima showgirl? La clamorosa indiscrezione

Il prossimo autunno sul piccolo schermo saranno incredibili le novità e soprattutto i grandi ritorni che faranno il loro esordio con nuove ed attesissime stagioni. Le reti Rai e Mediaset si stanno impegnando per portare sullo schermo progetti incredibili ed imperdibili pronti a conquistare la nostra attenzione.

Sicuramente in lista tra i programmi più visti e più attesi c’è Ballando con le Stelle che il prossimo Ottobre 2022 andrà in onda con una nuova ed attesissima edizione dello show. Qualche giorno fa un clamoroso addio dallo show ci aveva totalmente spiazzati. Ma non sono solo gli addii a lasciarci senza parole.

A quanto pare, la padrona di casa Milly Carlucci starebbe organizzando il nuovo cast di concorrenti pronto ad iniziare questa nuova avventura a passi di danza. E sembrerebbe proprio che a ‘far la corte’ alla padrona di casa, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, pare ci sia proprio l’amatissima showgirl. Di chi stiamo parlando? Lo scopriamo subito!

Ballando con le Stelle 2022, ci sarà anche lei tra le concorrenti? L’indiscrezione

Ebbene, se parliamo di ‘stelle’ non possiamo fare altro che pensare a lei ed ai suoi ‘baci stellari’. Alle prese con il suo nuovo progetto musicale, Besame, intento a spopolare nelle classifiche delle hit musicali dell’estate, Valeria Marini starebbe anche pensando di candidarsi come una delle concorrenti all’interno del cast di ballerini di Ballando con le Stelle.

E’ il settimanale Oggi a lanciare questo rumor che non ha ancora assunto la connotazione di notizia ufficiale in quanto ne la showgirl, ne la conduttrice ne la pagina ufficiale dello show hanno confermato il tutto.

Una notizia non ancora ufficiale ma che potrebbe diventare molto presto realtà. A voi piacerebbe vederla in queste vesti? Siamo sicuri che anche in questo caso Valeria Marini darà il meglio di se!