Brutto episodio per Anna Tatangelo: riguarda suo padre, da brividi

Brutto episodio per Anna Tatangelo e la sua famiglia: la notizia riguarda proprio suo padre Dante, davvero da brividi, cos’è successo.

Un bruttissimo episodio, quello di cui Anna Tatangelo e la sua famiglia sono stati protagonisti nei giorni scorsi. A riportare la notizia, è stata l’Agi e subito ha fatto il giro del web.

Oltre ad essere apprezzata per la sua bellezza, Anna Tatangelo è anche considerata tra le voci più amate della musica nostrana. Debuttata in questo mondo da giovanissima – guardate in questa foto com’è cambiata dai suoi esordi ad oggi – la cantante di Sora ha saputo facilmente impressionare. Oggi è amatissima e tra i suoi sostenitori è una vera beniamina. Quando si tratta di fantastiche notizie, tutti loro sono contenti e gioiscono insieme a lei. Quando, invece, si tratta di spiacevolissimo notizie, non possono fare a meno di starle accanto. È proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi! Immaginiamo che, nell’apprendere il brutto episodio di cui la sua famiglia è stata vittima, la loro reazione non sia stata delle migliori. Avete visto cos’è successo qualche giorno fa?

Brutto episodio per il padre di Anna Tatangelo: cos’è successo

Oltre ad essere conosciuto per essere il padre di Anna Tatangelo, il buon Dante è conosciuto – soprattutto da tutti i cittadini di Sora e non solo – per la sua attività. Come raccontato in un nostro articolo, infatti, il papà della famosa cantante gira tutti i mercati della città per fare assaggiare ai suoi clienti delle gustose e succulenti ciambelle. Si tratta, quindi, di un prodotto delizioso e che, a quanto pare, è stato più volte premiato e riconosciuto. Ebbene. È proprio per via di questa delizia e prelibatezza che la famiglia Tatangelo è stata vittima di un brutto episodio.

Stando a quanto si apprende dall’Agi, sembrerebbe che il 14 Giugno scorso alcuni sconosciuti abbiano forzato il cancello dell’attività di famiglia ed abbiano rubato il furgoncino che Dante Tatangelo è solito utilizzare per il trasporto delle sue ciambelle. Non si sa cosa sia successo e, soprattutto, chi sia stato, ma da quanto si apprende sembrerebbe che il camioncino sia stato ritrovato abbandonato alle prime luci dell’alba del 15 Giugno.

Fortunatamente, c’è stato il lieto fine, ma immaginiamo che per Anna Tatangelo e la sua famiglia sia stato un vero choc.