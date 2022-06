Clamoroso dopo Vite al Limite! Cillas Givens oggi è irriconoscibile: non crederete mai che sia lui

Cillas Givens dopo Vite al Limite è letteralmente irriconoscibile: oggi si mostra proprio così, non crederete mai che sia lui.

Sapevamo che Cillas Givens ci avrebbe dato grossissime soddisfazioni ed è stato proprio così! Già protagonista di un imbattibile record ai tempi di Vite al Limite, il trentacinquenne dell’Oklahoma è dimagrito ancora di più una volta ritornato a casa e ripresa la sua vita di sempre. Oggi è letteralmente irriconoscibile!

Prima di mostrarvi il suo cambiamento e come appare oggi ai suoi sostenitori, ci teniamo a raccontarvi la storia di Cillas e spiegarvi dettagliatamente come ha fatto a diventare ossessionato dal cibo. Anche il buon Givens, così come Lisa e tantissimi altri suoi colleghi, aveva una storia alle spalle davvero difficilissima. Da quanto si apprende dal suo racconto fatto alle telecamere del programma, sembrerebbe che il trentacinquenne abbia iniziato ad avere questo rapporto ossessivo compulsivo nei confronti del cibo da piccolino, quando non si sentiva affatto considerato ed amato dalla sua famiglia. La situazione sembrava essere migliorata con l’incontro con Jessica, ma non è stato affatto così. Ormai, mangiare era diventata un’abitudine per lui e Cillas non ne poteva affatto fare a meno.

Cillas Givens oggi, dopo Vite al Limite è irriconoscibile: non penserete che sia così

Era entrato in un vero e proprio circolo vizioso, Cillas Givens. Abituato a mangiare tantissimo da piccolino, il trentacinquenne dell’Oklahoma non ha smesso nemmeno quando la vita gli ha dato la possibilità di incontrare l’amore. Arrivato a pesare più di 300 kg ed impossibilitato a fare ogni cosa, Cillas ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan di Vite al Limite per riprendere in mano le redini della sua vita. E l’ha fatto in maniera davvero grandiosa. A distanza di 12 mesi dall’inizio del suo percorso di dimagrimento, il buon Givens è dimagrito 188 kg, arrivando a pesare 142 kg. Oggi, invece, com’è? Ancora di più irriconoscibile!

Così come l’ulteriore dimagrimento di Paula, anche quello di Cillas ci ha lasciato completamente senza parole. Non sappiamo quanti chili sia dimagrito ancora, ma si può notare chiaramente che il buon Givens ha ritrovato la sua serenità. Oggi appare felice e spensierato, ma soprattutto in ottima forma. Eccolo qui:

Non ci resta che dire: complimenti!