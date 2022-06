E’ incinta! “Nella eco ci saluta sempre”: grande emozione, notizia fantastica

È incinta! Emozione grandissima per l’amata coppia: “Nella eco ci saluta sempre”, la notizia è davvero fantastica, di chi parliamo.

“Nella eco ci saluta sempre”, è proprio con queste esatte parole che l’amata coppia di youtuber ha voluto condividere col suo numeroso pubblico la gioia di stare diventando genitori.

L’annuncio della gravidanza, dando un’occhiata ai loro canali social ufficiali, il 30 Marzo scorsa, quando con un tenerissimo post la famosa youtuber ha annunciato di essere incinta per la prima volta. “Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai”, scrisse la giovane a donna a corredo della foto che svela la data di nascita del suo primo bebè. A distanza di mesi, poi, l’annuncio del sesso – proprio come recentemente ha fatto l’amato attore italiano – e poi un continui susseguirsi di aggiornamenti ed ecografie. Un’emozione grandissima, da come si può chiaramente comprendere, e che la coppia non perde occasione di poter condividere con chi li segue assiduamente. Il parto, stando a quanto si apprende, è previsto per Ottobre! Curiosi di sapere di chi parliamo?

È incinta: splendida notizia, grande emozione per loro

Così come l’ex gieffina e tronista di Uomini e donne, anche l’amata youtuber non ha potuto fare a meno di svelare di essere incinta al suo pubblico e di renderlo partecipe della sua gravidanza. Qualche ora fa, ad esempio, ha condiviso una sua foto che la ritrae con un bel pancino in bella vista e la scritta +34, facendo riferimento al numero di settimane della sua gravidanza, ma ancora prima ha condiviso una foto dell’ultima ecografia, corredandola di dolcissime parole. “Non sta mai fermo, ha sempre le gambe per aria e sembra sia un pit più grande di quanto dovrebbe essere oggi”, ha detto.

Sapete di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Sabrina Cereseto, conosciuta con il pseudonimo Lasabrigamer e Alessio Bourcet, in arte Pika Palindromo. Famosissimi videomaker e simpaticissimi youtuber, hanno iniziato la loro storia d’amore grazie al lavoro e da quel momento non si sono mai più lasciati. Tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta, ma sembrerebbe che il matrimonio sia alle porte. Qualche tempo fa, infatti, il giovane Alessio ha chiesto la mano alla sua Sabrina.

Tantissimi auguri ai futuri sposi e genitori!