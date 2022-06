Elena Sofia Ricci lascia ‘Che Dio ci aiuti’? Il colpo di scena inaspettato sull’amatissima fiction Rai.

Tra le serie tv Rai più apprezzate dal pubblico c’è senza dubbio Che Dio ci aiuti. La fiction di Rai Uno colleziona ascolti record da più di dieci anni e si prepara a torna in onda con la settima stagione. Tutti, però, si chiedono: ci sarà Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela?

La notizia dell’addio dell’attrice è nell’aria da diversi mesi, ma soltanto nelle ultime ore è emersa la verità. A raccontare tutto è stata proprio la Ricci, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Che Dio ci aiuti 7, ci sarà anche Elena Sofia Ricci? Ecco la verità

Era il 2011 quando per la prima volta ha vestito i panni di Suor Angela nell’amatissima fiction Che Dio ci Aiuti. E per undici anni Elena Sofia Ricci è stata la protagonista assoluta della serie, entrando nel cuore dei telespettatori, super affezionati alla fiction e ai suoi personaggi. E proprio i telespettatori, in vista della settima stagione, sono in ansia di sapere se ritroveranno Suor Angela. Elena Sofia Ricci lascerà la serie come si è tanto vociferato?

L’unica verità l’ha raccontata proprio lei, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. L’attrice ha confermato l’addio alla serie, ma non sarà assente nella nuova stagione in arrivo: “Ho sempre detto che lascerò Che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli autori hanno pensato ad un’uscita di scena molto ben congegnata.” Insomma, i telespettatori ritroveranno Suor Angela anche nel settimo capitolo, ma soltanto per pochi episodi. Quanti?

“Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”, ha spiegato la Ricci. Che ha ringraziato il suo pubblico per accettare le sue scelte, nonostante sia doloroso dire addio a personaggi a cui ci si affeziona: “So che mi avete perdonato e che mi perdonerete ancora, quindi grazie con tutto il cuore”.

Quando andrà in onda la settima stagione della serie tv? Al momento non è ancora noto: le riprese non iniziate da poco e andranno avanti, con ogni probabilità, per tutto il 2022. Noi non vediamo l’ora, e voi?