Federico Fashion Style mostra a tutti il suo nuovo salone: c’è un ‘particolare’ incredibile; tutti i dettagli e le informazioni.

Si chiama Federico Lauri, ma per tutti è il mitico Federico Fashion Style. La sua passione per l’hairstyle è iniziata quado aveva solo 13 anni e, oggi, Federico è una vera e propria star nel settore. Amatissimo anche in tv, il romano ha aperto diversi saloni in tutta Italia: sapete dove sarà il prossimo?

A rivelarlo è stato proprio lui, attraverso il suo seguitissimo canale Instagram. Federico ha ‘spoilerato’ solo qualcosa del suo nuovo salone, ma c’è già un ‘particolare’ che farà impazzire le clienti. Curiosi di scoprire di più? Siete nel posto giusto!

Federico Fashion Style apre un nuovo salone a Firenze: il particolare che vi stupirà

La popolarità in tv è arrivata nel 2019, quando ha iniziato la sua avventura a Il Salone delle Meraviglie su Real Time. Da quel momento, Federico Lauri è diventata un vero e proprio personaggio televisivo, super amato dal pubblico. Di recente lo abbiamo visto nel ruolo di ballerino a Ballando con le stelle e come giurato a La Pupa e il Secchione Show, ma il primo amore non si scorda mai: Federico è sempre più impegnato nel suo lavoro di parrucchiere. E, il mese prossimo, aprirà le porte del suo nuovo salone!

Si, perché il 16 luglio ci sarà l’inaugurazione del nuovo salone di Federico a Firenze, in Borgo degli Albizi. Dalle ore 18.00, il parrucchiere accoglierà tutti per brindare insieme, con un vero e proprio party esclusivo. “Manca sempre meno”, scrive Federico su Instagram, che annuncia anche un’importante novità per le future clienti fiorentine.

Anche se il salone aprirà ufficialmente il 16 luglio, è già possibile prenotare gli appuntamenti: “Ci sono già le mie date di luglio”, aggiunge il parrucchiere, che ha fornito i recapiti e tutte le informazioni per farsi coccolare dalle sue mani esperte.

Se vi trovate a Firenze e volete rivoluzionare il vostro look, che ne dire di prenotare proprio dal mitico parrucchiere dei vip?