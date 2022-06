Flora Canto, il risveglio è ‘traumatico’: cosa ha raccontato l’attrice

Spunta sui social della bellissima Flora Canto un momento di vita quotidiana non proprio ‘divertente’: ecco cosa ha dovuto fare l’attrice.

Per essere in coppia da tanti anni con il simpaticissimo Enrico Brignano e formare una coppia così bella, Flora Canto non poteva non essere dotata di una solarità e di una simpatia come poche.

L’attrice romana, che la maggior parte di noi ha conosciuto nel ruolo di tronista a Uomini e Donne e prima ancora come fidanzata di Filippo Bisciglia mentre lui era concorrente del Grande Fratello 6, è una donna bellissima e dal sorriso contagioso.

Classe 1983, inizia la sua carriera a soli 25 anni recitando a teatro al fianco del grande Lino Banfi per poi approdare nel 2009 al famoso dating show di Canale 5 qualche anno dopo la rottura con Bisciglia. Uscita dal programma col corteggiatore Francesco Pozzessere, i due restano insieme fino al 2014, anno in cui Flora conosce Enrico Brignano.

Con il celebre collega romano è amore a prima vista nonostante la differenza d’età: i due si amano alla follia ancora oggi ed insieme ai loro figli, Martina e Nicolò, hanno formato una splendida famiglia. A breve sarà celebrato anche il loro matrimonio, che Brignano le ha proposto in maniera molto romantica.

Se anche voi seguite la Canto su Instagram, vi sarete resi conto di quanto sia simpatica e solare anche nella vita di tutti i giorni. Naturalmente ciò non toglie che neanche lei sia esonerata da certe incombenze pratiche che, diciamoci la verità, rappresentano spesso delle vere scocciature! Sapete cosa ha dovuto fare in questi giorni?

Flora Canto, la giornata potrebbe cominciare meglio: dov’è andata l’attrice

Come tanti in questo periodo, anche la bella compagna di Enrico Brignano non ha potuto esimersi da un impegno che nulla ha a che fare con lo svago ed il divertimento. Stiamo parlando dell’appuntamento col commercialista.

Da ciò che si intuisce dalla storia Instagram pubblicata, Flora vi si è dovuta recare al mattino e probabilmente anche di buon’ora: insomma, il modo non proprio migliore per iniziare la giornata! A corredo del selfie che la ritrae non proprio entusiasta, ha scritto poche parole ma molto eloquenti: “La gioia di andare dal commercialista”.

Spontanea come sempre, Flora è divertentissima anche sui social: seguitela e lo vedrete con i vostri occhi!