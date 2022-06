Gerry Scotti “è al settimo cielo”: grandiosa notizia per l’amato conduttore!

Secondo l’indiscrezione del settimanale Oggi, in casa di Gerry Scotti ci sarebbe una splendida novità: cosa sarà successo al conduttore?

Sembra ieri quando, a gennaio dell’anno scorso, Gerry Scotti scoprì per la prima l’immensa gioia della nascita di un nipote. In quell’occasione, l’amatissimo volto Mediaset che in questo periodo stiamo vedendo al timone di Striscia la Notizia al fianco di Michelle Hunziker, diventò nonno per la prima volta.

Suo figlio Edoardo e la compagna Ginevra Piola avevano infatti dato alla luce la piccola Virginia. Come molti sapranno, si tratta del vero nome di Gerry al femminile. Omaggio che, naturalmente, il noto presentatore ha gradito moltissimo: “Mi hanno fatto davvero un grosso regalo”, aveva ammesso intervistato dal Corriere della Sera.

Al celebre quotidiano aveva anche spiegato di non aver insistito per la scelta del nome della bimba perché si trattava di qualcosa che doveva piacere anche alla nuora. “Lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome”, raccontò.

Come mostrato da alcune foto social con la piccola Virginia durante questo anno e mezzo dal lieto evento, Scotti sembra proprio a suo agio nel ruolo di nonno. Ma ecco che un’altra notizia giunge in queste ore dal settimanale Oggi, indovinate un po’!

Incredibile gioia in casa Scotti! Cosa starebbe per succedere a Gerry

Mentre il suo affezionatissimo pubblico attende di rivederlo in tv a settembre al timone del quiz show di Canale 5 Caduta Libera e in veste di giurato a Tu si que vales il sabato sera, pare che per Gerry sia in cantiere una novità strepitosa.

Secondo l’indiscrezione lanciata dal nuovo numero di Oggi, a Pavia, sua città d’origine, si vocifera che il figlio Edoardo e la nuora Ginevra siano in attesa di un altro bebè. La piccola Virginia quindi potrebbe presto diventare una sorella maggiore.

Sulle pagine del settimanale, si legge: “In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo” e, conoscendo Gerry e l’amore smisurato per la sua famiglia, non c’è da meravigliarsene!

In attesa di conferme, facciamo tantissimi auguri al simpaticissimo volto tv!