Infortunio per Edoardo Tavassi a L’Isola dei famosi: il naufrago abbandona momentaneamente la spiaggia per accertamenti, cos’è successo.

Manca pochissimo alla finale de L’isola dei famosi, eppure sembrerebbe che alcuni dei naufraghi di Playa Ultimo Sfuerzo non se la stiano passando affatto bene. Dopo il trasporto immeditato di Nicolas Vaporidis in infermeria, i naufraghi rimasti in gioco devono fare a meno di un altro pezzo da novanta del reality: Edoardo Tavassi.

Alcune ore fa, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime de L’isola dei famosi, che ha mostrato l’ottantottesimo giorno dei naufraghi in Honduras. In vista della finale, sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio, ma invece non è stato affatto così. Non solo la tranquillità del gruppo è stata scossa da un acceso confronto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, ma anche da un brutto infortunio di cui è stato vittima il fratello della bella Guendalina. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, ma le ultimi immagini del daytime hanno mostrato il simpatico romano in barca – insieme alla figlia dell’attrice Eva – mentre si reca in infermeria per accertamenti.

Brutto infortunio per Edoardo Tavassi a L’Isola dei famosi: cos’è successo

A distanza di qualche giorno dal ritiro immediato di un altro naufrago, anche Edoardo Tavassi ha subito un infortunio ed è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei famosi per accertamenti medici. Cos’è successo?

Il tutto è iniziato quando lo spirito dell’isola ha invitato ciascun concorrente a salire su un caicco, raggiungere una barca posizionata al centro del mare dei Caraibi, suonare la campana e ritornare dai compagni sulla spiaggia. In cambio, ovviamente, c’era un succulento piatto di pollo e patate. Ad aprire le danze di questo ‘giro di boa’, è stato proprio Edoardo Tavassi, che – dopo le prime problematiche – è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Non sappiamo cosa sia successo, ma sembrerebbe che – dopo essere ritornato sulla spiaggia – il romano abbia iniziato ad avvertire un dolore, tanto da finire in lacrime. “Vedo Edoardo che stava piangendo sopra un tronco e che si era fatto malissimo”, ha raccontato Estefania Bernal alle telecamere.

Quello che, però, adesso si chiedono in molti è: cosa succederà adesso? Immaginiamo che Edoardo si sia fatto male al ginocchio, ma solo dopo aver fatto tutti gli accertamenti opportuni ne avremo la conferma. In ogni caso, il buon Tavassi sarà costretto ad abbandonare L’Isola dei famosi ad un passo dalla finale? Ci auguriamo proprio di no perché altrimenti sarebbe un vero peccato.

Vi piacerebbe che sia proprio lui a vincere?