Jessica Alves ha deciso di farlo davvero: “Cambierà tutto”, le sue parole

Jessica Alves continua il suo percorso di transizione: ora si è recata in Thailandia per sottoporsi ad un intervento molto importante.

Il mondo intero l’ha conosciuta anni fa come Rodrigo, il Ken umano che tanto ha fatto discutere per l’infinita lista di interventi chirurgici a cui si è sottoposto nella sua vita al fine di somigliare il più possibile allo storico fidanzato di Barbie.

Il colpo di scena però era dietro l’angolo: nel 2019, il 38enne brasiliano sorprende tutti decidendo di diventare donna e, tramite altre operazioni (anche molto invasive), diventa Jessica Alves. Come mostra chiaramente la sua immagine attuale, la figura a cui Jessica si ispira ora non è più quella di Ken, ma proprio quella della leggendaria bambola prodotta dalla Mattel.

L’anno scorso, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Jessica aveva poi fatto un annuncio clamoroso: si sarebbe fatta impiantare l’utero per diventare donna a tutti gli effetti e poter quindi partorire. Neanche stavolta erano mancate le polemiche, anche per via dell’estrema delicatezza dell’intervento: 5 ore di sala operatoria, per un costo di ben 50mila euro. Intanto, la Alves si trova ora in Thailandia per realizzare un’altra modifica e cancellare così un’altra parte della sua natura originaria. Cosa cambierà questa volta?

Jessica Alves vola in Thailandia: “Una cosa che volevo fare da tempo”

Nel Paese asiatico, la Barbie umana farà un lifting per ridurre le dimensioni della testa e cambierà la voce per renderla più femminile. Jessica spiega che il tono delle sue corde vocali non è ancora ben definito e la gente al telefono non è in grado di capire se sta parlando con un uomo o con una donna.

“È molto estenuante per me correggere sempre il tono e l’intonazione della mia voce quando parlo con le persone o quando sono ad un appuntamento”, ammette. Racconta poi che, dal momento che la sua voce non le piace, spesso è costretta a rifiutare partecipazioni in tv in cui deve parlare molto.

Si dice certa che una femminilizzazione della voce le darebbe molta più sicurezza e le permetterebbe di andare di più in televisione. “Questa è una cosa che volevo fare da tempo. Sono certa che cambierà tutto”, ha detto con entusiasmo.

Cosa ne pensate?