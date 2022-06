Jessica Melena di nuovo mamma: “Incinta da 20 settimane”, si mostra così

Jessica Melena di nuovo mamma: “Incinta da 20 settimane”, la moglie di Ciro Immobile si mostra così ai suoi followers.

L’annuncio della gravidanza è arrivato a metà maggio e, dopo soli due giorni, l’attesissimo gender reveal: Jessica Melena e Ciro Immobile sono in attesa di un maschietto! Si tratta del quarto figlio per la i due innamorati, convolati a nozze nel 2014.

A rivelare la splendida notizia sono stati proprio loro, attraverso i rispettivi, seguitissimi, canali Instagram. Ed è proprio su Instagram che Jessica sta condividendo coi followers alcuni scatti delle sue vacanze. “20 weeks pregnant”, ha scritto la Melena in un hashtag allegato ad una delle ultime foto postate: uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza, col pancione che cresce sempre di più.

Jessica Melena incinta di 20 settimane: Lady Immobile si mostra col pancione, incantevole!

Quarto figlio in arrivo per Ciro Immobile e Jessica Melena, una delle coppie più unite ed amate dai fan. Il bomber della Lazio sta per accogliere in famiglia il secondo maschietto: la primogenita, Michela, è nata nel 2013, nel 2015 è nata Giorgia e, nel 2019, è arrivato Mattia. Un amore immenso, quello che lega Jessica e Ciro, che si sono conosciuti quando lui giocava nel Pescara: dopo due anni, nel 2014, hanno deciso di sposarsi. Come si chiamerà il piccolo in arrivo? Non è stato ancora reso noto, ma il pancione di mamma Jessica si fa sempre più evidente.

Lady Immobile si trova alla fine del quinto mese di gravidanza e splende più che mai, come dimostrano gli scatti in costume condivisi sul suo Instagram. Eccone uno, che ha fatto il boom di likes e commenti, ricchi di complimenti per la futura mamma:

Eh si, la modella ed influencer è un vero e proprio incanto. Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il profilo di Jessica conta già un milione di followers ed è lì che condivide diversi attimi di vita quotidiana con Ciro e i loro meravigliosi bambini: una famiglia piena di amore. Ancora tanti auguri ai futuri genitori!